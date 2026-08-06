Casatese-Merate. Al via la stagione 2026/27: avanti coi giovani e mister Commisso

Presentazione ufficiale per la Casatese-Merate alla fiera di San Gaetano

I presidenti Spreafico e Sassella celebrano il gruppo: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso”

MERATE – Grande festa per la presentazione ufficiale della Casatese-Merate, pronta ad affrontare la stagione 2026/27 da settembre. Alla guida della squadra ci sarà ancora mister Giuseppe Commisso che nell’annata passata ha raggiunto i play-off di Serie D.

Ad aprire la serata il direttore sportivo Alberto Rho: “L’anno scorso avevamo promesso un campionato importante e togliersi delle soddisfazioni. Speriamo che anche quest’anno sia così, anzi ancora meglio. I ragazzi ci metteranno tutto l’impegno, la voglia e la determinazione per ottenere risultati. Questo lo promettiamo”.

Sulla panchina per la quinta stagione consecutiva è pronto mister Joey Commisso: “Ringrazio la società che ci ha permesso di trascorrere il ritiro in una struttura e in una località stupenda. E ringrazio questo gruppo di ragazzi che per quindici giorni ha lavorato alla grande: hanno iniziato molto bene, e spero sia di buon auspicio.”

“Anche quest’anno abbiamo dato spazio ai giovani, ma senza mai dimenticare l’elemento umano, che va sempre salvaguardato. Questa società ha sempre dato attenzione ai ragazzi promettenti: quest’anno alcuni di loro sono volati tra i professionisti, ed è un motivo di orgoglio. Il sogno è vedere un ragazzo nato e cresciuto nel nostro territorio arrivare un giorno a calpestare i campi più importanti”.

Spazio poi alla dirigenza, dalla segreteria alla vicepresidenza – con Luca Penati – fino ai due presidenti. Il presidente Roberto Spreafico, anche responsabile dell’Academy e del settore giovanile della Casatese-Merate, ha espresso tutto l’orgoglio dei vertici societari: “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora e abbiamo grosse aspettative su questi ragazzi. Bastano un paio di giorni per capire che il gruppo c’è già, e questo è metà dell’opera”.

“Un grazie speciale ai giocatori rimasti: dopo un campionato così importante hanno ricevuto tante chiamate, ma hanno scelto di restare. Noi siamo la società trampolino di lancio verso il professionismo per i giovani del nostro territorio, e anche stasera lo abbiamo dimostrato”.

Il presidente Gianni Sassella ha chiuso la serata con i ringraziamenti di rito, rivolti prima di tutto agli organizzatori: “Voglio ringraziare la Società Il Trifoglio, che ogni anno ci dà la possibilità di essere qui sul palco a presentare la squadra. Il primo grazie va a chi costruisce questa squadra – il direttore sportivo e il mister – e ai giocatori confermati: sono stati chiamati da altre squadre, ma hanno scelto la Casatese. Un grazie anche ai nuovi arrivati, che credono in una società seria, e naturalmente ai nostri sponsor”.