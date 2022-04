Gara valevole come seconda prova del Criterium Provincia di Lecco

Domani, 25 aprile, la terza prova che si svolgerà a Bulciago

OLGIATE MOLGORA – Cesare Castellani del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin e Gregorio Acquaviva della Young Bikers Balmamion hanno vinto oggi ad Olgiate Molgora le gare del “14° Criterium Riva Logistica” organizzate per i ciclisti della categoria Esordienti dalla Polisportiva Aurora Brian Val.

La gara riservata agli atleti nati nel 2009, e quindi al primo anno in categoria, ha visto allinearsi alla partenza 57 corridori che hanno percorso i 25,7 chilometri in programma sempre compatti. La corsa si è decisa con uno sprint senza storia in cui Castellani ha anticipato il compagno di colori Lorenzo Milani e il piemontese Samuele Brustia (Young Bikers Balmamion).

Nella seconda gara di giornata, che ha avuto per protagonisti 81 ragazzi nati nel 2008, il gruppo è stato selezionato dalla andatura sostenuta dei migliori che dopo 38 chilometri di corsa si sono giocati la vittoria in volata: splendido lo sprint in rimonta di Acquaviva che si è lasciato alle spalle il milanese Marco Zoco (Galbiati Sport Cicli Esposito) e il bergamasco Cristian Mazzoleni (Pedale Brembillese).

L’evento organizzato dalla compagine olgiatese era valevole come seconda prova del Criterium Provincia di Lecco e, a seguito dei risultati odierni, Cesare Castellani (già vincitore sabato nella cronometro di Valmadrera) e Cristian Mazzoleni del Pedale Brembillese hanno vestito la maglia di capo- classifica.

Domani, 25 aprile, a Bulciago è prevista la terza prova della manifestazione promossa dal comitato provinciale di Lecco che si chiuderà il primo maggio ad Alzate Brianza.

ORDINE D’ARRIVO 1^anno

km 25 in 46’00 media/h 33,522

1 CASTELLANI Cesare GS Cicli Fiorin

2 MILANI Lorenzo GS Cicli Fiorin

3 BRUSTIA Samuele Young Bikers Team Balmamion

4 FERRARI Luca UC Osio Sotto

5 MINARDI Samuel UC Sangiulianese

6 CORNO Andrea Velo Sport Abbiategrasso

7 SCOTELLARO Luca UC Osio Sotto

8 VIDEA Thomas UC Sangiulianese

9 MAGISTRELLI Alessandro Equipe Corbettese

10 MORETTI Mattia Ciclistica Rostese

ORDINE D’ARRIVO 2^anno

km 38 in 1h 01’00 media/h 37,869

1 ACQUAVIVA Gregorio Young Bikers Team Balmamion

2 ZOCO Marco Galbiati Sport Cicli Esposito

3 MAZZOLENI Cristian Pedale Brembillese

4 MARANGON Paolo GB Junior Team

5 MARTUSCELLI Leonardo Rostese Giant

6 COLOMBO Ivan UC Legnanese 1913

7 BELLATO Achille GS Alzate Brianza

8 FARIAS Riccardo US Biassono

9 AGOSTINO Giacomo UC Costamasnaga

10 MAZZA Luca UC Sangiulianese