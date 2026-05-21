Civica benemerenza all’ASD Padernese: riconoscimento al valore sportivo e sociale

PADERNO – Nella Sala Consiliare di Cascina Maria a Paderno d’Adda, l’ASD Padernese ha ricevuto la Civica benemerenza dalle mani del sindaco Gianpaolo Torchio.

Un riconoscimento importante che premia il lavoro svolto da tutti i soci e, in particolare, da generazioni di volontari che dal 1952 a oggi hanno contribuito alla crescita della società sportiva e al tessuto sociale del territorio.

Forse non tutti sanno che l’ASD Padernese non è soltanto pattinaggio: nel corso della sua storia ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il coinvolgimento della popolazione, prima ancora che sportivo, diventando un presidio di aggregazione per la comunità locale.

Nel corso della cerimonia è emersa anche la visione della dirigenza attuale, che guarda al futuro con due auspici principali. Da un lato la speranza che questo riconoscimento possa tradursi in un sostegno concreto alla gestione e al mantenimento del Centro Sportivo Comunale, anche attraverso la partecipazione del Comune ai bandi per reperire risorse economiche. Dall’altro la necessità di coinvolgere maggiormente i giovani, considerati fondamentali per la continuità dell’associazione.

“C’è un grande bisogno di loro, della loro fattiva collaborazione, del loro entusiasmo. Senza giovani non c’è futuro”, è il messaggio rilanciato dalla dirigenza.

Un riconoscimento che celebra il passato, ma che guarda anche con attenzione alle sfide future della società sportiva.