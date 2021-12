Corsa campestre. La carica dei 500 alla prova di Cernusco Lombardone

Gare giovanili, Master e Regionali Assoluti

Podio tutto lecchese nella categoria Cadette

CERNUSCO LOMBARDONE – Misure stringenti quelle messe in campo per garantire la massima sicurezza: lunga fila di atleti e accompagnatori fuori dai cancelli del centro sportivo, all’entrata misurazione della temperatura corporea, controllo del green pass e autocertificazione, disagi che si sono avuti solo nelle fasi iniziali quando gli atleti sono arrivati in simultanea e gli addetti all’entrata in campo si sono trovati un numero elevato da gestire.

Prime a partire le Esordienti, start alle 10 precise

Sono state ben 94 le piccole atlete della categoria Esordienti, subito un primo podio per le lecchesi in gara. Sofia Piazza dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni si va a prendere il 2° posto, nella top ten anche Anna Riva 4^ per la Pol Mandello, Nicole Abis 7^ per il Cs Cortenova e Isabel Rossi 10^ per l’Atletica 87 Oggiono.

99 gli Esordienti maschili al via

Sfugge la vittoria ai lecchesi, ma fanno man bassa di piazzamenti tra i primi dieci. Al 2° posto Nicola Spano del Csc Cortenova, al 3° Francesco Tentorio per Merate Atletica Promoline, al 4° Riccardo Andor Longoni del Csc Cortenova, al 5° Federico Crippa (Us Derviese), ancora Merate al 6° posto con Filippo Panzeri, all’8° Jacopo Lambrughi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e al 9° Federico Pelizzaro del Csc Cortenova.

Tocca alle Ragazze e la vittoria si fa attendere

Buon numero di partecipanti anche tra le Ragazze che ha visto sulla linea di partenza ben 75 atlete, sfugge ancora il primo posto ma non il podio. Al 3° posto per il Csc Cortenova conclude Denise Mascheri, al 4° Gemma De Capitani per l’Up Missaglia, nelle 10 anche Serena Mascheri per il Csc Cortenova che ottiene l’8° posto.

Non cambia il copione nemmeno tra i Ragazzi

Sono 86 i ragazzi al via e anche qui, la vittoria non arriva per i nostri. Christian Guido Acerboni ottiene il miglior piazzamento dei nostri col 4° posto per l’Us Derviese, al 6° Ivan Pomoni del Premana e al 10° Andrea Benedetti del Csc Cortenova.

Dalle Cadette la prima vittoria

E finalmente per i nostri arriva la prima vittoria, anzi l’intero podio conquistato grazie a Teresa Buzzella dell’Us Derviese, Alessia Acquistapace del Csc Cortenova e Ilaria Artusi sempre del Cortenova. Bene dietro anche le compagna di club Aurora Combi 5^ e Cristina Mascheri 9^, con Elena Brenna dell’Atl 87 Oggiono al 10° posto.

Anche tra i Cadetti non sfugge la vittoria a i nostri

Carlo Tagliabue porta a due i successi per l’Us Derviese seguito al 2° posto da Lorenzo Forni del Team Pasturo, Simone Minniti al 4° posto per l’Atl 87 Oggiono, al 5° e 6° posto la coppia della Pol Libertas Cernuschese composta da Roberto Colombo e Simone Brivio, all’8° posto per il Team Pasturo Simone Invernizzi e al 9° Alessandro D’Abbrusco per il Merate Atl Promoline. 44 gli atleti in gara in quest’ultima categoria giovanile.

Due gare per le categorie Master, la prima fino alla SM50

Prima la categorie maschili dalla SM35 sino alla SM50 che ha visto 29 partenti. Walter Partriarca (Us Derviese) 2° al traguardo, Tiziano Bertoldini Team Pasturo al 4° posto, Oscar Balbiani (Atl Lecco Colombo Costruzioni chiude al 5° posto (1° SM50), Carlo Bellati 7° per Premana (5° SM45), Stefano Mandelli 8° per l’Atl 42195 Blu Frida (2° SM35), al 9° Matteo Ghezzi de Team Pasturo (1° SM40), Ezio Attilio Artusi del Cortenova al 10° posto (2° SM 50). Sul podio delle rispettive categorie Ambrogio Bernasconi della Pol Bellano Galperti Group (3° SM40), Luca Mario Tavolari del Merate Atl Promoline (3° SM50), i partecipanti a questa prima corsa riservata ai master sono stati 29.

Ultima gara prima dei regionali: tutte le Master femminili e maschile dai 55 anni in su

Claudia Redaelli dell’Atl 42195 Blu Frida si prende il 2° posto (1^ SF45), Silvia Gilardi della Sev Valmadrera è 3^ assoluta (2^ SF40), Maria Gianola del Csc Cortenova (2^ SF45), Daniela Gilardi della Sev Valmadrera (1^ SF55), Federica Zardoni Della Pol Libertas Cernuschese (3^ SF45), Giovanna Cavalli lecchese in gara con i colori della bresciana Atl Paratico (1^ SF 60), Fabiola De Ribeiro Oliveira del Team Pasturo (3^ SF40), Barbara Invernizzi dell’Atl 42195 Blu Fida (1^ SF50), Cinzia Negri dell’Atl 42195 Blu Frida (2^ SF60), Anna Angrisani Della Pol Bellano Galperti Gruop (1^ SF65).

Al maschile Carlo Corti dell’Atl 42195 blu Frida è 2° assoluto (2° SM55), Aurelio Moscato Pol libertas Cernuschese (1° SM70), Giovanni Civillini della Sev Valmadrera (3° SM70), Giuseppe Boschi dell’Osa (1° SM85)