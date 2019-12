Partito a Calco, il trofeo regionale Csi di corsa campestre.

Ben 55 le società presenti, il podio è lecchese con Cortenova sul primo gradino

CALCO – Numeri importanti alla prima prova del campionato regionale di corsa campestre griffato Csi e che il Gs Virtus Calco ha organizzato sui prati di casa festeggiando così al meglio il 60° anniversario di fondazione. 1223 sono stati gli atleti classificati nelle 22 categorie in gara che, partendo dai più piccoli della Cucciole (2011/2012), hanno concluso con i Veterani B (1958 e precedenti). Partendo dai 400 hanno proposto varie distanze fino ai 5400m, in base alla categoria in gara.

55 società presenti di cui 19 del comitato di Lecco

Sono state 55 le società di 9 comitati provinciali che hanno portato i propri atleti a gareggiare sul percorso molto muscolare e che era stato ricoperto nei giorni precedenti da una leggera coltre di neve. Neve che, a man mano che si susseguivano i passaggi, si è ben presto trasformata in fango costringendo gli atleti a veri virtuosismi per mantenere l’equilibrio. Presenti in massa le società lecchesi con ben 19 a iscrivere il proprio nome nella classifica finale che oltre ad avere valenza regionale era anche seconda prova del campionato provinciale Trofeo Centro Commerciale Meridiana.

Podio lecchese con Cortenova a precedere Pasturo e Calco

E sono ancora loro, i campioni italiani in carica a vedere il loro nome in cima alla classifica di società: 2619 punti sono stati ottenuti dai valsassinesi del Cs Cortenova, ma dietro si piazza il Team Pasturo con 2197 e a completare il podio i padroni di casa della Virtus Calco con 1569, a seguire al 4° posto il Gs Valgerola con 1549, al 5° il Gs Csi Morbegno con 1254, al 6° Il Gp Santi Nuova Olonio con 1212, al 7° l’Ad Premana con 911, all’8° l’Ardenno Sportiva con 822, al 9° la Pol Bernate con 75 e a completare la top ten la Pol Pagnona con 754.

Le altre lecchesi concludono al 12° la Pol Bellano con 600, al 13° l’Us Derviese con 519, al 19° la Stella Alpina con 290, al 24°la POl 2001 con 213, al 30° la Pol Valvarrone con 129, al 32° l’Ac pagnano con 122, al 33° la POl LIb Cernuschese con 95, al 36° la Pol Oratorio 2B con 84, al 40° il Gs Rogeno con 75, al 41° la Pol Castello Brianza con 72, al 43° la Pol Rovinata con 64, al 49° Il Gso Villa San Carlo con 27 e al 54° l’Atl Erba con 6 punti.

15 le vittorie lecchesi col Team Pasturo ‘mattatore’ con sei successi individuali

22 gare e ben 15 sono state vinte dai rappresentanti delle società lecchesi. Superlativi quelli del Team Pasturo che si sono aggiudicati ben 6 vittorie individuali, seguiti con due a testa dal Cs Cortenova e dalla Virtus Calco, con una concludono l’Us Derviese, l’Ad Premana, la Pol Lib Cernuschese, l’Ac Pagnano e la Pol 2001.

Ahmed El Mazoury e l’Allieva Greta Contessa i vincitori delle gare Assolute

Unica gara per la categorie femminili che raggruppava dalle Allieve sino alle Veterane B, poco meno di 200 atlete raggruppate in un unico start e dopo 3km di gara. E’ l’Allieva Greta Contessa del Gp Santi Nuova Olonio a tagliare vittoriosa il traguardo. 162 invece i maschi con Juniores, Seniores e Amatori A in un’unica partenza e a nobilitare la gara l’azzurro Ahmed El Mazoury, atleta di casa e grande amico del compianto Dario Tavola che ha voluto così onorarne la memoria. Nessun patema per l’azzurro che si invola in solitaria sin dallo sparo e conclude con ampio margine, oltre 1’ il suo vantaggio sui più immediati inseguitori.

Ultima gara con Davide Raineri senza avversari

Non da meno l’ultima gara, quella maschile che raggruppava dagli Amatori B sino ai Veterani B, 212 e galoppata solitaria per l’Amatore B Davide Raineri che con addosso i nuovi colori sociali del Cs Cortenova, lascia agli avversari la lotta per i soli posti a scalare dopo il primo.

Premiazioni finali con i primi tre di ogni categoria a salire sul podio e per le prime 10 società

Al termine della competizione, spazio alle premiazioni con l’intervento delle varie autorità presenti che si sono alternate nella consegna delle coppe o dei premi: premio speciale per Enrico Demaldè uno dei presidenti storici del Csi Lecco che non è riuscito a frenare le lacrime per l’emozione.

Tutti i podi della giornata

Cucciole: 1^ Noemi Sara Brevi (Uc Capralbese), 2^ Domitilla Citterio (Pol 2001), 3^ Linda mazzoni (Gp Talamona).

Cuccioli: Nicolò Riccardo Braida (Centro Schuster), 2° Mattia Taeggi (Ardenno Sportiva), 3° Paolo Giovanni Inglese (Pol San Marco).

Esordienti: 1^ Alice Castelnuovo (Pol 2001), 2^ Elisa Burgassi (Lieto Colle) 3^ Sofia Piazza (Cs Cortenova).

Esordienti: 1° Leonardo Milesi (Team Pasturo), 2° Lorenzo Guido (Stella Alpina), 3° Pablo Diaz Alvarez (Pol Bellano).

Ragazze: 1^ Teresa Buzzella (Us Derviese), 2^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 3^ Silvia Tirinzoni (Gp Talamona).

Ragazzi: 1° Luigi Oscar Pomoni (Ad Premana), 2° Dawit Maffazioli (Uso Castegnato), 3° Filippo Bertazzini (Co Piateda).

Disabili fisico-Sensoriali adulti: 1° Riccardo Savio (Atl Ravello).

Cadette: 1^ Alessia Acquistapace (Cs Cortenova), 2^ Elisa Rovedatti (Csi Morbegno), 3^ Aurora Combi (Cs Cortenova).

Cadetti: 1° Michele Moleri (Us Rogno), 2° Erik Canovi (Gp Talamona), 3° Tommaso Bonetta (Virtus Calco).

Allieve: 1^ Greta Contessa (Gp Santi), 2^ Alina Scottoni (Ardenno Sportiva), 3^ Clara Agostoni (Team Pasturo).

Allievi: 1° Francesco Bongio (Csi Morbegno); 2° Federico Bongio (Csi Morbegno), 3° Lorenzo Pepe (Cs Cortenova).

Juniores: 1^ Alessia Ippolito (Team Pasturo), 12^ Francesca Gianola (Ad Premana), 3^ Clara Spano (Cs Cortenova).

Juniores: 1° Luca Polizzi (Team Pasturo), 2° Giovanni Di Dio (Virtus Calco), 3° Andrea Plebani (Virtus Calco).

Seniores: 1^ Federica Casati (Ac Pagnano), 2^ Alessia Bergamini (Cs Cortenova), 3^ Laura Nardo (Pol Pagnona).

Seniores: 1° Ahmed El Mazoury (Virtus Calco), 2° Manuel Molteni (Villa Guardia), 3° Christian Menghi (Valgerola).

Amatori A: 1^ Carola Forni (Team Pasturo), 2^ Deborah Dell’Andrino (Gp Santi), 3^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova).

Amatori A: 1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Fabrizio Sutti (Gs Valgerola), 3° Mario Maffezzini (Team Pasturo).

Amatori B: 1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Cinzia Zugnoni (Csi Morbegno), 3^ Maria Gianola (Cs Cortenova).

Amatori B: 1° Davide Raineri (Cs Cortenova), 2° Roberto Pedroncelli (Gp Santi), 3° Tiziano Bertoldini (Cs Cortenova).

Veterane A: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Anna Maria Arrigoni Battaia (Cs Cortenova), 3^ Nadia Previtali (Gs Bernatese).

Veterani A: 1° Riccardo Dusci (Pol Colorina), 2° Pietro Riva (Pol Pagnona), 3° Italo Conti (Pol Pagnona).

Veterane B: 1^ Gabriella Maggioni (Pol Lib Cernuschese), 2^ Augusta Riva (Pol Pagnona), 3^ Silvia Valtolina (Pol LIb Cernuschese).

Veterani B: 1° Fausto Bonesi (Gp Santi), 2° Mauro Bertola (Csi Morbegno), 3° Lauro Baruffaldi (Cs. Cortenova).

