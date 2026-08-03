Divertimento e tanto sport al camp estivo dell’As Merate Volley

Tre settimane di camp estivo tra la palestra di via Montello e l’oratorio di Novate

Una trentina i partecipanti a settimana per una proposta che si è rilevata anche quest’anno vincente

MERATE – Divertimento, allegria e tanto sport: sono stati questi gli ingredienti del camp estivo proposto dall’As Merate volley dal 6 al 24 luglio. Rivolto a ragazzi e ragazze nati tra il 2010 e il 2017, il camp si è svolto la prima settimana alla palestra delle scuole elementari di via Montello e le altre due settimane all’oratorio di Novate offrendo l’opportunità ai partecipanti di prendere sempre più confidenza e pratica con gli elementi base della pallavolo, acquisendo anche dimestichezza con schemi e regole di gioco.

A guidare i ragazzi i coach Goffredo Arsuffi, Giulia Pasina e Emanuele Prochilo aiutati e supportati da alcuni giocatori delle serie D e della giovanile. In campo sono scesi infatti come aiutanti Lorenzo Sala, Simone Albani e Leonardo Vitali con l’aggiunta, a giro, di Andrea Bonomi, Federico Sala, Lorenzo Mauri ed Emanuele Capasso.

“Siamo molto contenti del successo raccolto dal camp a cui hanno partecipato, ogni settimana, quasi una trentina di ragazzi e ragazze” fanno sapere dal direttivo della società. “Un grande grazie va anche Al ristorante Tartaruga per averci ospitato per i pranzi”.

Ogni giornata di camp prevedeva lo svolgimento di attività tecnico / ludica sia al mattino che al pomeriggio con relax e pausa pranzo a mezzogiorno e momento finale con merenda.