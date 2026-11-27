La gara di corsa campestre è organizzata dalla Polisportiva Libertas Cernuschese

Ben 826 atleti iscritti. Le categorie Ragazze/i, Cadette/i, Allieve/i in corsa per il Campionato Provinciale

CERNUSCO LOMBARDONE – Domenica mattina, con l’organizzazione dalla società Polisportiva Libertas Cernuschese, quasi 850 atleti gareggeranno nella 5^ e ultima prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni, gara di corsa campestre vicino al Centro Sportivo Comunale.

In gara gli Esordienti 4/6/8 e gli Assoluti (dagli Juniores in avanti) fuori punteggio, la gara è invece valida anche per il Campionato Provinciale del Comitato di Como/Lecco per le categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi femminile e maschile.

Il presidente sociale Federica Casati e il suo staff premieranno tutti con un pacco gara, i primi tre saranno premiati sul podio dagli Esordienti 10 in avanti, il Comitato Provinciale premierà anche i primi tre Ragazzi, Cadetti, Allievi una medaglia e al primo classificato andrà anche la maglietta per il Campione Provinciale.

Ritrovo ore alle 8.30, la prima gara alle 9.30 con il cross corto Assoluto femminile, subito dopo con il cross corto Assoluto, successivamente tutte le altre gare giovanili partendo dagli Esordienti 4/6/8, per finire le gare del Trofeo Esordienti10, Ragazzi, Cadetti femminile/maschile.