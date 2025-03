Eccellenza. Nessuna vittoria per le lecchesi nel 26° turno

La Luciano Manara perde 3-1 contro la Tritium

L’Olginatese cade 2-1 contro la capolista Mapello

BARZANÒ – Giornata negativa per le due compagini lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza 24/25. Sia Luciano Manara che l’Olginatese hanno perso, i primi sono caduti sotto i colpi, tre, della Tritium, mentre i secondi hanno subito la rimonta da parte della capolista Mapello.

Le due squadre militano entrambe nei bassifondi della classifica e le contemporanee vittorie delle dirette concorrenti – Fucina, Colognese e Arcore – non le aiutano nella sanguinosa lotta per non retrocedere. Quella più in difficoltà tra le due è certamente la Luciano Manara che si trova in penultima posizione a quota 19 punti, a ben dieci punti di distanza dal posto che garantirebbe l’ingresso almeno in zona play-out.

Nella partita odierna, persa 3-1, sono andati subito in vantaggio i padroni di casa della Tritium con il gol di Mawa. Poi sono seguiti quelli di Salom e Bertaglio chiudendo così i primi 45 minuti sul parziale di 3-0. Nella ripresa la Manara si è svegliata ed ha cominciato a tenere testa ai milanesi trovando il gol con una bella punizione di Sala dalla distanza alla mezz’ora. Però il risultato non è più cambiato.

Commenta il momento negativo dei suoi il team manager Mauro Fumagalli: “Siamo un brutto periodo, quando una cosa va male poi a ruota ne seguono altre. Oggi siamo entrati senza la testa che deve avere una squadra che deve salvarsi, nel secondo abbiamo reagito, ma così non basta. Bisogna avere almeno l’orgoglio di scendere in campo e provarci, anche se siamo quasi condannati noi vogliamo crederci fino alla fine”.

Molta più grinta messa in campo dall’Olginatese di Manuele Sorti che per più di un’ora di gioco ha tenuto testa alla prima della classe. I bianconeri sono entrati carichi e hanno inizialmente sbagliato un gol a porta vuota con Di Palma che l’ha messa sopra la traversa. Però, al 35′, si sono rifatti con Ghidini che ha risolto una mischia di testa spedendo la palla in rete.

Nella ripresa il Mapello ha iniziato a prendere campo con maggiore pressing e al 15′ ha trovato il gol del pareggio con un autogol dello stesso Ghidini. Poi, su altra mischia al 35′ sono andati in vantaggio con Baggi, ribaltando l’iniziale vantaggio dell’Olginatese.

Fabio Galbusera, direttore generale dei bianconeri, commenta la prestazione: “Se fosse finita con un pareggio non avrebbe detto niente nessuno. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, ma le abbiamo sprecate e così anche nella ripresa. Certo loro sono primi in classifica ma comunque gli abbiamo tenuto testa e impostato il nostro gioco”.

“I risultati delle altre squadre oggi non ci confortano perchè hanno vinto quasi tutte. Comunque c’è molta fiducia tra i ragazzi, rispetto al girone d’andata stiamo raccogliendo molto di più. La gara odierna è stata decisa da degli episodi, ora dobbiamo pensare alla sfida di settimana prossima con la Leon che sarà altrettanto tosta”.