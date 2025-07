Europei Mtb in Portogallo. 4 atleti Ktm Protek Elettrosystem convocati in Azzurro

I convocati sono Federico Brafa, Ettore Fabbro, Fabio Bassignana e Giulio Peruzzo

MONTICELLO BRIANZA – Dopo l’entusiasmante fine settimana a Tabiano Bagni, coronato da due titoli italiani e tre podi complessivi, è già tempo di guardare al prossimo grande traguardo: i Campionati Europei MTB, in programma a Melgaço (Portogallo) dal 23 al 27 luglio.

A difendere i colori dell’Italia e della Ktm Protek Elettrosystem ai Campionati Europei saranno quattro atleti convocati in maglia azzurra: Federico Brafa (Junior), fresco Campione Italiano XCO; Ettore Fabbro (Junior), neo Campione Italiano XCC; Fabio Bassignana (Under 23), medaglia di bronzo agli Italiani XCO; e Giulio Peruzzo (Under 23), miglior atleta al primo anno nella stessa competizione.

Tutti pronti a dare il massimo in sella alla potente Ktm Scarp Exonic Evo, equipaggiata con componenti d’èlite: Cerchi FSA KFX i28; Pneumatici Schwalbe Racing Ralph; Reggisella telescopico CampaBros Battle; Cockpit FSA KFX SIC Carbon; Freni con dischi Galfer Shark 160; Sella San Marco ShortFit 2.0 Carbon FX Pro Series; Casco e occhiali Limar; Scarpe DMT KM0 EVO.

“È sempre un grande onore avere atleti convocati in Nazionale. È il riconoscimento del loro impegno e dei risultati ottenuti. Saremo lì a tifare per loro. Senza pressioni, ma sognando il podio – dichiara Valentina Milesi, Team Manager Ktm Protek Elettrosystem – Forza ragazzi, portate in alto il tricolore e il nostro orgoglio arancionero!”.