Festa sulle strade lecchesi per il passaggio del Giro d’Italia

Il Gran Premio della Montagna di Valcava vinto da Ben Healy (EF Education-EasyPost)

MERATE – Passaggio sulle strade lecchesi per il Giro di Italia in questa 15^ tappa, partita da Seregno con arrivo a Bergamo.

Una giornata inizialmente piovosa che ha impensierito i ciclisti fino a pochi minuti prima del via (ore 11.45) con l’acqua che invece ha smesso di scendere, consentendo lo svolgimento del Giro all’asciutto e risparmiando anche i numeri tifosi e appassionati assiepati lungo le strade. Giro che poi si è concluso sotto il sole, con il meteo nettemente migliorato.

Il Giro ha sfilato nei comuni lecchesi di Casatenovo, Missaglia, Montevecchia, Cernusco Lombardone, Merate, Calco e Brivio per poi entrare in terra bergamasca e intraprendere il primo dei tre Gran Premi della Montagna di giornata, quello sul celebre Passo di Valcava (comune di Torre de Busi).

Il primo a transitare tra due ali di folla è stato l’irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost) dopo un duello spalla a spalla al limite del regolamento con il moldavo Einer Augusto Rubio Reyesaver (Movistar).

I ciclisti hanno poi intrapreso la discesa verso Villa d’Almè, quindi Nembro per poi affrontare la seconda salita di giornata: il Selvino. Da qui la discesa verso la val Brembana con primo passaggio a Bergamo in Città Alta, da dove il gruppo ha proseguito verso l’ascesa alla Roncola e a Valpiana. Infine, di nuovo in picchiata fino a Bergamo con un secondo passaggio in Colle Aperto, preludio del traguardo sul Sentierone.

A vincere questa 15^ tappa è stato Brandon McNulty (UAE Team Emirates) che in volata ha battuto Ben Healy (EF Education-EasyPost) secondo e Marco Frigo (Israel-Premier Tech) terzo.

Per quanto concerne invece la Classifica Generale, la Maglia Rosa resta a Bruno Armirail (Groupama-FDJ).

Domani giornata di riposo per la carovana del giro che torna sui pedali martedì con la 16^ tappa.

