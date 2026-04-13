Ginnastica acrobatica, AS Merate Gym conquista la finale nazionale dopo la prova regionale di Villasanta

Quattro squadre in gara il 29 marzo a Villasanta: 12° posto per le allieve di 2° livello e quinto posto per la formazione Junior/Senior

La finale nazionale si svolgerà a Cesenatico ai primi di giugno

MERATE – AS Merate Gym conquista la finale nazionale al termine della gara regionale di Acrobat del circuito CSEN, disputata domenica 29 marzo a Villasanta e caratterizzata da una partecipazione molto numerosa.

L’associazione si è presentata con quattro squadre: tre nella categoria allieve di 2° livello e una nella categoria Junior/Senior di 3° livello. Ad aprire la giornata sono state le più giovani, nate tra il 2013 e il 2018, che si sono distinte per impegno, precisione ed entusiasmo, portando in pedana elementi nuovi al corpo libero, al volteggio e al trampolino.

Tra queste, la Squadra 2 composta da Aurora Bonetti, Cecilia Gianola, Giorgia Nazionale, Karola Fortugno e Lisa Bonacina ha ottenuto un significativo 12° posto su 40 squadre partecipanti, confermando la qualità del lavoro svolto.

Nel tardo pomeriggio è stata la volta della formazione Junior/Senior, impegnata nel confronto con coetanee provenienti da tutta la regione. Le ginnaste hanno chiuso al quinto posto, distinguendosi in particolare nella sequenza acrobatica al corpo libero e ottenendo buone prestazioni anche al volteggio e al mini trampolino, con esercizi caratterizzati da elementi di alta difficoltà eseguiti con precisione.

La somma dei punteggi ha consentito alla squadra di conquistare l’accesso alla finale nazionale, in programma a Cesenatico ai primi di giugno.

Al di là dei risultati, la partecipazione alla competizione è stata vissuta come un momento importante di crescita e confronto, utile per testare i nuovi elementi e consolidare il lavoro di squadra nel percorso sportivo delle atlete.

Soddisfazione è stata espressa anche dalle allenatrici Alessandra Riva, Elena Galbiati e Mariaelena Gatti, già proiettate verso i prossimi appuntamenti con l’obiettivo di continuare a migliorare e inserire nuovi elementi.