Il 23 Maggio si corre la Monza – Montevecchia Eco Trail

Lunedì 8 marzo aprono le iscrizioni per la 9° edizione

Percorso invariato con 33,5 km e 700m D+ da percorrere

MONTEVECCHIA – La “Momot 2021” Sarà un’edizione differente. Una vera avventura da Monza a Montevecchia, perché quest’anno il 23 maggio si correrà un’edizione speciale della Reale Mutua Monza-Montevecchia Eco Trail.

Il Monza Marathon Team, organizzatore dell’eco trail, adeguandosi alle norme anti Covid ha apportato ad una modifica e anche a una riduzione di alcuni servizi, che consentiranno di organizzare in totale sicurezza questa gara a cronometro a coppie, ma anche di correrla in maniera differente rispetto agli altri anni.

La gara, che si svolgerà domenica 23 maggio, avrà sempre il suo fascino, quei 33,5 chilometri che hanno fatto innamorare centinaia di corridori della Brianza, una terra che nasconde ancora scorci verdi, dolci colline e ruscelli da guadare.

La competizione, come gli altri anni, sarà dura e selettiva, ma sarà anche una di quelle che regala più emozioni perché sarà più che mai “wild”: gli atleti saranno più autonomi. Proprio per il rispetto dei regolamenti anti Covid i ristori saranno forniti di sola acqua in bottiglia sigillata, non saranno previsti gli spogliatoi, il servizio docce, il pasta party, il servizio massaggi, il pullman per rientrare a Monza e il servizio “scopa”. L’agonismo, la preparazione atletica e l’affiatamento delle coppie al via saranno ancora di più gli ingredienti imprescindibili di questa competizione.

Il percorso resta pressoché invariato: ci sarà il “cancello orario” al km 26 e quindi la cronoscalata che porta alla piazzetta di Montevecchia, il tratto che più mette alla prova gli atleti.

La partenza è fissata alle ore 8.30 ed è confermato il numero di 220 coppie al via. L’Organizzazione si riserva alcune wild card fino ad arrivare al numero massimo di 250 coppie iscritte, per complessivi 500 atleti.

Il tempo limite di percorrenza è di 4 ore e 15 minuti. Partenza dalla Villa Reale di Monza e arrivo al Centro Sportivo di Montevecchia. Prima, però, 33,5 chilometri prevalentemente off road con dislivello positivo di 700mt.

E dopo gli splendidi giardini Reali, ecco i guadi della Valle del Pegorino, i sali e scendi dei Colli Briantei prima di affrontare la cronoscalata fino all’agognato Santuario di Montevecchia e poi gli ultimi chilometri in discesa sino alla finish-line.

Due i tratti con speciali classifiche e premiazioni: il “Trofeo della Velocità – Derma Fresh Mylan”, che sarà assegnato alla coppia più veloce dalla partenza all’uscita del Parco di Monza ed il “Gran Premio della Montagna – Vetraria Cogliati”, la durissima cronoscalata fino alla cima di Montevecchia. Per tutti un ricco pacco gara.

Il mercoledì precedente alla gara, come da tradizione, ci sarà l’estrazione dell’ordine di partenza. La distribuzione dei pettorali invece sarà fatta solo nella giornata di sabato. Nessun pettorale sarà distribuito la domenica.

Nel caso in cui le disposizioni contenenti le misure per affrontare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 fossero ancora in atto e tali da impedire il regolare svolgimento della manifestazione, il Comitato organizzatore in collaborazione con il title sponsor Reale Mutua rimborserà la quota di partecipazione.

Lunedì 8 marzo aprono le iscrizioni per la 9° edizione della Reale Mutua Monza-Montevecchia Eco Trail. Dalle ore 8.00 sul sito OTC (www.otc-srl.it) è possibile confermare la propria partecipazione, mentre già una quarantina di coppie risultano iscritte recuperando il pettorale non utilizzato l’anno scorso.

SOLIDARIETA’: SOSTENUTI DUE PROGETTI

In primo piano anche quest’anno il tema della solidarietà. Due i progetti sostenuti: una parte del ricavato andrà ad Abio, l’associazione che si occupa di aiutare i bambini in ospedale, e una parte andranno a “MoviMente insieme”, per la creazione di uno spazio attrezzato all’interno della Palestra Comunale di Montevecchia nel quale organizzare momenti di attività in movimento per persone con disabilità e permettere loro di sviluppare non solo capacità motorie, ma anche di relazione. Quest’ultimo è il progetto già sostenuto l’anno scorso e che quest’anno troverà il suo compimento.

ARTE e SPORT

Resta anche il connubio arte e sport. La novità di quest’anno è che l’opera che sarà raffigurata sul pettorale e che verrà consegnata ai primi in assoluto, è stata realizzata da Carlo Olper. “Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido”. Uno dei cardini del Futurismoviene ripreso dall’artista come punto di partenza per affermare una poetica incentrata sull’energia e la “linea forza”. Tutti elementi che ben si sposano con una gara di podismo.

RINGRAZIAMENTI

“Uno speciale ringraziamento va, oltre che alle Istituzioni, ai tanti sponsor ed agli atleti al via, ai volontari che partecipano sempre numerosi e con grande entusiasmo all’evento fanno sapere gli organizzatori – A tutti loro sarà consegnata la nuova t-shirt “STAFF 2021”, realizzata in collaborazione con Affari&Sport”.