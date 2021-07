Il quarto Memorial Claudio Cappelli, oltre 650 al via in ricordo dell’imprenditore

“5.45 Breakfast Run” a Bevera con 650 partecipanti alla gara di beneficienza

E’ il 4° Memorial Claudio Cappelli, in ricordo dell’imprenditore di Barzanò morto in un attentato

BEVERA DI SIRTORI- Per il quarto anno si è svolta la manifestazione nel ricordo di Claudio Cappelli, giovane imprenditore tessile tragicamente perito nel 2016 durante un attacco terroristico in Balgladesh.

La moglie Valeria Beretta, (figlia di Vittore Beretta noto imprenditore brianzolo del settore alimentare) e la figlia Stella Cappelli, in collaborazione con Sergio Longoni patron di DF Sport Specialist e Paolo Godina direttore di Cab Polidiagnostico, hanno organizzato una camminata non competitiva di 5km circa sulle colline brianzole con partenza e arrivo dal piazzale antistante il negozio Sport Specialist di Bevera di Sirtori, dopo aver toccato Sirtori, Resempiano, Lissolo.

Michele Bonacina e Elisa Pastorelli i due vincitori.

Il forte triatleta di Dolzago, Michele Bonacina campione italiano di triathlon cross, sbaraglia la concorrenza tagliando il traguardo al primo posto in poco più di 14’, al femminile è Elisa Pastorelli, azzurrina di corsa in montagna già campionessa italiana individuale e a staffetta e anche campionessa mondiale a squadre nel mondiale di Villa La Angostura che impiega 17’ per tagliare a sua volta il traguardo al primo posto al femminile.

Partenza all’alba con oltre 650 partecipanti.

Alle 5.45 di domenica mattina oltre 650 si sono presentati alla partenza e con un piccolo contributo di 5 euro hanno permesso agli organizzatori di devolvere la somma ricavata in beneficenza.

Come premio una sacca offerta da DF Sport Specialist, contenente la maglia ufficiale della manifestazione e prodotti alimentari del salumificio Beretta, più prodotti pubblicitari della Cab Barzanò. La partenza in orario insolito è stata per dare modo a tutti i partecipanti di poter andare in piscina a Barzanò gratuitamente per due ore offerte dai due sponsor della manifestazione, una dimostrazione questa che chi inizia a lavorare alle 8.30 può benissimo fare anche sport all’alba.