Il Team Alba Orobia Bike trionfa a Lurago d’Erba

Il gruppo conquista il primo posto nella classifica a squadre

Due vittorie individuali e un totale di quattro podi complessivi

ROBBIATE – Straordinaria giornata per il gruppo off-road Giovanissimi (7-12 anni) del Team Alba Orobia Bike Robbiate, protagonista a Lurago d’Erba nella sesta prova del circuito Assobike, inserita nel calendario FCI Lombardia.

Grazie all’ottima prova di tutti i giovani bikers, la società robbiatese conquista il primo posto nella classifica a squadre di giornata, confermandosi anche al vertice della classifica generale. A livello individuale spiccano due splendide vittorie di categoria, firmate da Simone Liam Facconi e Valentino Giovanni Casiraghi, oltre a due ottimi terzi posti.

Di seguito tutti i risultati nel dettaglio:

G1 (7 anni): 3° Samuele Giordano.

G2 ( 8 anni): 1. Simone Liam Facconi, 3. Federico Airoldi, 5. Ettore Riva, 12. Alessio Parlato, 22^ Alessandro Franceschetti.

G3 (9 anni): 4. Marco Poletto, 6. Ruggero Valtolina, 12. Pietro Villa, 19. Mattia Tasca.

G4 (10 anni): 4. Ivan Parlato, 12. Nicolò Di Furia. Femmine: 4. Chloe Galbiati, 5. Giulia Villa.

G5 (11 anni): 1. Valentino Giovanni Casiraghi, 4. Gabriele Passoni, 6. Lorenzo Vitale, 10. Albert Casiraghi, 13. Mathias Valsecchi.

G6 (12 anni): 5. Gabriele Poletto. Femmine: 4. Chiara Villa.

Alcuni portacolori della TAOB sono stati impegnati a Cavalo di Fumane (VR), in occasione della prima edizione del Cross Country Trofeo San Luigi, gara di livello nazionale che ha richiamato circa 250 concorrenti sul territorio veneto. Il tracciato, lungo 4 km e non particolarmente tecnico, è stato reso più impegnativo dal caldo intenso che, nella seconda parte della giornata, ha messo a dura prova molti bikers.

Ottima prestazione per Davide Grigi, protagonista di una gara combattuta fino agli ultimi 500 metri. Il giovane brianzolo è rimasto in lizza per la vittoria fino al finale, dove non è riuscito a rispondere all’attacco decisivo del vincitore, chiudendo comunque con un eccellente secondo posto nella prova riservata agli Allievi del primo anno (15 anni). A punti anche Gabriele Bonfanti, che ha tagliato il traguardo in 17esima posizione.

Buona anche la prova di Claudio Pizzato, che ha chiuso al quarto posto tra gli Esordienti del secondo anno (14 anni), sfiorando il podio con una prestazione solida e costante. In gara anche Raffaele Doniselli (27°) e Andrea Benatti (33°). Tra gli Esordienti del primo anno (13 anni), Simone Scaccabarozzi ha concluso a pieni giri in 41esima posizione, seguito da Alexandru Tatomir Barbu, 52° al traguardo.