Il team Ktm Protek Elettrosystem protagonista all’Italian Bike Festival

Gli atleti incontreranno sponsor e partner all’Autodromo di Misano, tra bilanci di stagione e novità per il 2026

L’evento si svolgerà dal 5 al 7 settembre

MONTICELLO BRIANZA – Il team Ktm Protek Elettrosystem è pronto a prendere parte all’Italian Bike Festival, il più importante evento italiano dedicato al mondo della bicicletta, in programma dal 5 al 7 settembre presso l’Autodromo di Misano Adriatico.

A rappresentare il team Ktm Protek Elettrosystem all’Italian Bike Festival saranno alcuni dei suoi atleti più titolati: Federico Rosario Brafa (Junior), Campione Italiano XCO, Vice Campione Europeo XCO e medaglia di bronzo agli Europei XCC; Matteo Siffredi (Under 23), Campione Italiano XCO; Ettore Fabbro (Junior), Campione Europeo Team Relay e Campione Italiano XCC; Gioele Bertolini (Elite), già Campione Europeo di XCO e Ciclocross, e più volte Campione Italiano in entrambe le discipline.

Gli atleti saranno presenti all’Italian Bike Festival per incontrare i partner, ringraziarli del supporto ricevuto durante la stagione e scoprire insieme le novità in vista del 2026.

Tra i partner e sponsor che il team avrà il piacere di incontrare durante l’evento ci saranno: Campabros, Ciclopromo, DMT, Elite, FSA, Galfer, KTM Bike Industries, Limar, Proaction, Rosti, Schwalbe, Selle San Marco, Sprayke.