Il team Ktm Protek Elettrosystem. Una serata di festa per chiudere una stagione straordinaria

Al Granaio di Villa Greppi la serata di fine stagione tra atleti, staff, sponsor e nuove promesse

“Stiamo già lavorando alla prossima stagione”

MONTICELLO BRIANZA – Al Granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza, si è svolta la tradizionale serata di chiusura della stagione agonistica del Team Neroarancio, lo stesso luogo in cui il team mosse i primi passi quasi quarant’anni fa. Una serata di festa, ricca di ringraziamenti, ricordi e calorosi saluti.

Alla serata hanno partecipato numerose autorità, tra cui la Sindaca di Monticello Brianza e Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hoffman, il Presidente FCI Lombardia, Stefano Pedrinazzi, il Presidente FCI Lecco, Alessandro Bonacina, il CT della Nazionale Azzurra di MTB, Mirko Celestino, e la ciclista professionista della Cofidis, Nadia Quagliotto.

Molti anche gli sponsor presenti, che hanno voluto condividere l’evento con la squadra, tra cui Alessandro Manfrin (Responsabile Italia KTM Bike Industries), Giovanni e Maurizio Maggioni (Protek ed Emmestampi), Barbara Lombino (Elettrosystem), Luca Mauri (Schwalbe), Umberto Corti (FSA), Paolo Godina (Cab Polidiagnostico), Simone Ravanelli (Rosti), Massimo Magni (Galfer e ProAction), Michele dell’Andrea (Mida Logistics e Mida Doors), Michele Cereda (Sprayke), Michela Colombo (Zampediverse) e Davide Silingardi (Studio dentistico di Arcore).

La serata è stata anche l’occasione per il presidente Luca Maggioni di ringraziare tutto lo staff, che ha seguito con grande professionalità ogni fase della stagione, tra cui Valentina Milesi, Andrea Iacobacci, Alberto Milesi, Mattia Beretta, Enrico Rovelli, Davide Colombo e Claudio Peroni.

Gli atleti hanno condiviso emozioni, soddisfazioni e momenti difficili di una stagione affrontata sempre con il massimo impegno, con l’obiettivo di onorare la maglia Ktm Protek Elettrosystem.

Il bilancio della stagione parla da sé: 22 vittorie, 22 secondi posti, 15 terzi posti, 3 maglie di Campione Italiano, una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo ai Campionati Europei, oltre a una medaglia d’argento ai Campionati del Mondo.

Dieci i bikers protagonisti sui campi gara, tra cui Elisa Giangrasso, Federico Brafa (Junior), Matteo Siffredi, Fabio Bassignana, Giulio Peruzzo (Under 23), Emanuele Bocchio Vega (Elite), Gioele Bertolini (Elite), Ettore Fabbro (Junior), Giorgia Marchet e Lucrezia Braida.

Presenti anche due dei tre nuovi atleti per il 2026: Marika Celestino (Under 23) e Riccardo Fasoli (primo anno Junior). Assente per impegni nel ciclocross Nicole Azzetti (Junior).

Durante la serata sono stati premiati anche gli escursionisti più assidui: Jolanda Merlino e i fratelli Tiziano e Valerio Pozzati, che si sono aggiudicati la maglia di leader e alcuni premi offerti dagli sponsor. È stata inoltre presentata l’attività escursionistica, che si sviluppa nell’arco di nove mesi coinvolgendo stabilmente tra i 30 e i 40 appassionati per ogni escursione.

È stato inoltre ricordato il “fiore all’occhiello”: Pedala coi Lupi, ormai consolidato come uno degli eventi estivi più apprezzati della Brianza.

Il fondatore di Torrevilla Bike ASD, Fabrizio Pirovano, ha concluso la serata con queste parole: “Ringrazio tutti i presenti, la vostra partecipazione è un segno concreto di amicizia e vicinanza alle attività della nostra associazione. Un grazie enorme va agli sponsor, che ci permettono di portare avanti il nostro progetto di sostegno ai giovani bikers emergenti, e alle autorità che ci mettono nelle condizioni di operare al meglio”.

Un ringraziamento speciale all’Amministrazione di Monticello Brianza, che ci ha messo a disposizione una nuova sede prestigiosa. Grazie di cuore anche allo staff e agli atleti per questa stagione straordinaria, al consiglio direttivo, agli amici, ai soci e ai sostenitori, che ci fanno sempre sentire il loro affetto. Ora arriva il momento del riposo, non inoperoso, perché stiamo già lavorando alla prossima stagione. A presto” ha concluso Pirovano.