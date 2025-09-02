Ktm Protek Elettrosystem. Weekend da protagonisti su tre fronti con risultati di rilievo

Fabbro e Brafa protagonisti assoluti a Lugagnano

“Lo staff ha lavorato con estrema precisione, mentre i ragazzi hanno mostrato una dedizione straordinaria”

MONTICELLO BRIANZA – Un fine settimana intenso per Ktm Protek Elettrosystem, attiva su tre fronti differenti e protagonista con risultati significativi in ogni competizione.

A chiudere la stagione dell’Italia Bike Cup giovanile è stata la tappa di Lugagnano, dove i ragazzi hanno confermato con forza la loro determinazione a vincere. Al via erano presenti Federico Brafa, Campione Italiano, Ettore Fabbro, Vice Campione Italiano, ed Elisa Giangrasso, medaglia di bronzo tricolore.

La gara maschile è stata dominata sin dall’inizio da Ettore e Federico, che hanno imposto un ritmo inarrivabile per tutti gli altri. Solo un avversario è riuscito a tenere il passo fino a metà dell’ultimo giro, quando Fabbro ha accelerato decisamente, restando affiancato solo da Brafa. I due compagni di squadra hanno tagliato il traguardo fianco a fianco, mano nella mano, a celebrare non solo la loro amicizia, ma anche una stagione da veri protagonisti.

Elisa ha tentato di seguirne le orme con una partenza coraggiosa che l’ha portata subito al comando. Un problema tecnico, il copertone uscito dal cerchio dopo un salto, l’ha costretta a fermarsi e a ripartire dalle retrovie. Nonostante la sfortuna, ha lottato con determinazione rimontando fino al sesto posto.

Grazie a questi risultati, Ettore chiude la classifica generale al secondo posto, mentre Federico ed Elisa si piazzano al terzo. Questo bottino, unito ai traguardi ottenuti nel corso della stagione, permette a Ktm Protek Elettrosystem di conquistare il primo posto nella classifica a squadre, aggiudicandosi il trofeo intitolato alla memoria di Paolo Alverà.

A Plan de Corones si è svolta la tradizionale KronplatzKing, una marathon di 64 km con 3.150 metri di dislivello, tra le più dure del calendario. Qui Giorgia Marchet ha offerto una prestazione di altissimo livello, tagliando il traguardo in seconda posizione assoluta. Un risultato che conferma la sua grande solidità nelle gare più impegnative.

Il weekend si è concluso in Francia con la penultima tappa europea della Coppa del Mondo a Les Gets, su un tracciato reso viscido e insidioso dalle piogge. Tra gli Under 23, Matteo Siffredi ha saputo reagire a una partenza difficile, rallentata da un incidente nel gruppo, con una splendida rimonta fino al 15° posto. Buona prova anche per Giulio Peruzzo, 34°, mentre Fabio Bassignana, non al meglio della forma, ha stretto i denti chiudendo al 56° posto.

Nella gara femminile Under 23, la friulana Lucrezia Braida ha concluso in 44esima posizione. Tra gli Elite, Gioele Bertolini ed Emanuele Bocchio Vega sono stati costretti a partire dalle retrovie, trovandosi subito bloccati nel traffico e coinvolti in cadute davanti a loro. Nonostante le difficoltà, entrambi hanno saputo rimontare, chiudendo rispettivamente al 64° e al 75° posto.

Fabrizio Pirovano traccia il bilancio del weekend: “È stato un fine settimana intenso e impegnativo su più fronti. Lo staff ha lavorato con grande precisione e i ragazzi hanno dimostrato una dedizione encomiabile, nonostante il periodo estivo. La stagione non è ancora terminata: ci aspettano la Marathon della Brianza e l’ultima prova di Coppa del Mondo, ma possiamo già definire questa annata come davvero memorabile. Un ringraziamento di cuore va agli atleti, allo staff e agli sponsor che rendono possibile il nostro progetto”.