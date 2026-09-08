La Brivio Run si conferma un successo con 339 atleti al via

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si è tenuta sabato 5 settembre

Al debutto, riscuotendo l’apprezzamento dei partecipanti, l’Urban Trail

BRIVIO – Ben 339 atleti al via sabato scorso, 5 settembre, alla Brivio Run, iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport del Comune di Brivio insieme alle associazioni locali e Pegarun-Pegacross.

120 gli sportivi che hanno preso parte alla corsa da 6 km competitiva, inserita nel campionato nazionale Csen Outdoor: il percorso, tracciato lungo la riva dell’Adda e attraverso il centro storico di Brivio, ha visto trionfare il briviese Ahmed El Mazoury con un tempo di 19’11”. Al secondo posto si è classificato Carlo Tagliabue dell’ATL. Valle Brembana in 19’14”, seguito dal nipote del vincitore, Rayan El Azzouzi del team Cus Pro Patria Milano, in 19’29”. Tra le donne, vittoria per Nicole Acerboni della società Bracco (22’32”), seguita da Marta Crippa dell’ATL. Lecco Crippa Colombo Costruzioni (23’02”) e , Claudia Locatelli dell’ATL. Valle Brembana (23’10”).

L’edizione 2026 della Brivio Run, celebrativa (con tanto di T-Shirt ad hoc) dei lavori di riqualificazione dello storico ponte di collegamento con Cisano Bergamasco, è stata impreziosita dal debutto dell’Urban Trail con un percorso variegato di 12 km tra le sponde dell’Adda, il centro storico e alcune frazioni del paese.

Il vincitore della gara maschile è stato Piercarlo Fumagalli del team Bergamo Stars (44’50”), seguito da Stefano Rota aquila Pegarun (46’06”) e da Gabriele Perego (51’55”). Tra le donne successo di Barbara Invernizzi (57’23”), seguita da Claudia Radaelli (58’15”) e Rebecca Donadoni (59’56”).

Da segnalare anche i 112 iscritti alla 6 km non competitiva e i tanti bambini che hanno voluto animare la Brivio Kids, effettuando un anello di 600 metri.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è stata resa possibile grazie al contributo di una folta schiera di volontari, ben 78, presenti sabato sul lungofiume e lungo il tracciato della manifestazione: un grande grazie va anche a Paolo, Samuel, Alex, Marta, Alessandra e Massimo al fianco dell’assessore Elisa Rossi in questi mesi di preparativi per la Brivio Run.

A completare il sabato di festa la camminata sotto le stelle, svolta dopo cena, lungo l’alzaia del fiume.