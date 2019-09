Eccellenza, la Casatese vince il derby con l’Olginatese. In Promozione vincono Barzago e Brianza

Le reti di Pontiggia e Fall mandano ko l’undici di Boldini

Il Barzago e la Brianza vincono i derby contro Arcadia Dolzago e Colicoderviese

LECCO – Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei campionati d’Eccellenza e Promozione.

Per quanto concerne l’Eccellenza le uniche due squadre lecchesi del girone B, Casatese e Olginatese, si sono ritrovate una opposta all’altra. Ad avere la meglio sono stati i biancorossi, a segno nella ripresa con Pontiggia e Fall per il 2-0 finale.

I ragazzi di Tricarico danno dunque seguito al successo ottenuto in Coppa Italia ai danni e dell’Accademia Pavese e si preparano ad affrontare, proprio per la coppa, mercoledì sera il Prevalle. La formazione di Boldini, che invece ha già salutato la coppa per via delle sconfitte contro Romanese e Ardor Lazzate, deve riflettere sul terzo ko consecutivo di questo inizio di stagione.

Anche in Promozione si sono giocati due derby tra formazioni lecchesi. Il Barzago ha battuto in casa l’Arcadia Dolzago 2-0 con i gol di Longoni e Intrieri; la Brianza Cernusco Merate ha espugnato il terreno di gioco della Colicoderviese in rimonta (1-2) grazie alla marcature di Lombardi (rigore) e Musella. A poco è servita la rete lariana di Agustoni.

A chiudere il quadro la sconfitta rimediata dalla Luciano Manara sul campo della Vibe Ronchese (1-0).

L’ultima formazione a scendere in campo sarà l’Aurora Olgiate, impegnata in posticipo a Ponte Lambro contro il Castello Città di Cantù.