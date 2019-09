La Casatese ritrova la vittoria. La Brianza non si vuole più fermare

La Casatese torna al successo contro il Codogno

Quarta vittoria consecutiva per la Brianza Cernusco Merate

LECCO – E stato un turno di campionato positivo quello delle due formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Eccellenza. La Casatese ha battuto 1-0 il Codogo mentre l’Olginatese ha imposto il pareggio al quotato Zingonia Verdellino.

Agrodolce invece la giornata delle lecchesi di Promozione. Da un lato la capolista Brianza Cernusco Merate e la Luciano Manara possono fare festa, dall’altro continua la striscia negativa di Arcadia Dolzago, Aurora Olgiate, Barzago e ColicoDerviese.

Eccellenza

Come detto in apertura la Casatese è tornata a vincere sul terreno di casa contro il Codogno. La gara si è chiusa sull’1-0, con la rete da tre punti realizzata da Berberi in avvio di ripresa.

L’Olginatese invece nell’anticipo del sabato sera ha impattato 2-2 contro lo Zingonia Verdellino. Le reti bianconere sono state realizzate da Belingheri (momentaneo 1-0) e Lacchini (definitivo 2-2). Nel mezzo i bergamaschi avevano pareggiato e ribaltato il risultato con Mantellini e Montalbano.

Dopo quattro turni Casatese e Olginatese sono entrambe quarte a sette punti.

Promozione

La compagine lecchese al momento più in salute è sicuramente la Brianza Cernusco Merate che sta vivendo un avvio di stagione da assoluta protagonista. La formazione di Dell’Orto ha ottenuto il quarto successo consecutivo imponendosi con un rotondo 4-0 sulla Vibe Ronchese. Il poker è stato firmato da Fall, Ripamonti, Fruggiero e Locatelli.

E’ stata una domenica positiva anche quella della Luciano Manara, capace di battere il Cabiate per 2-0 con le reti di Schiavano e Riva.

Le note negative sono invece quelle portate dall’Arcadia Dolzago e dall’Aurora Olgiate, entrambe ancora ferme sul fondo della classifica senza punti all’attivo. I biancoazzurri sono stati surclassati dall’Arcellasco per 7-0 mentre i giallorossi hanno ceduto 3-1 a Muggiò.

Domenia amara anche per il Barzago e la ColicoDerviese. I brianzoli hanno perso 2-1 sul campo della Speranza Agrate, i lariani 4-0 ad Arcore.