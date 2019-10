I biancorossi vanno ai quarti con un 2-0 sulla Rhodense

In Promozione eliminate sia la Manara che l’Arcadia

LECCO – Prosegue il cammino della Casatese nella Coppa Italia d’Eccellenza. I ragazzi di Tricarico, dopo aver superato il triangolare valido per il primo turno della competizione regionale, hanno battuto negli ottavi la Rhodense col risultato di 2-0.

La vittoria, griffata da Stefanoni e Fall, proietta i brianzoli ai quarti di finale, in programma sempre in gara secca il prossimo 23 ottobre.

La gara giocata sul sintetico di Rogoredo ha visto i padroni di casa sbloccare il risultato al 20′ con Stefanoni. La marcatura è stata poi bissata nel giro di pochi minuti dal raddoppio di Fall. E’ bastato dunque il doppio schiaffo colpo, messo a segno a metà della prima frazione di gara, per mandare al tappeto la formazione di Rho.

In Coppa Italia di Promozione non è invece stato altrettanto positivo l’esito delle sfide della Luciano Manara e dell’Arcadia Dolzago. I barzanesi hanno ceduto 3-1 in trasferta contro il Tribiano mentre i dolzaghesi sono stati superati al “Lambrone” di Erba 3-2 dall’Azzano.

Le sconfitte costano l’eliminazione dalla Coppa per entrambe le lecchesi.