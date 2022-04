La Valletta: incetta di premi per il Bushi Karate – Do alla welcome Cup

Soddisfazione e orgoglio per gli atleti del direttore tecnico, il maestro Donato Tentorio

Ottimi risultati per i sei atleti che hanno partecipato alla Welcome Cup promossa dalla Federazione Waka

LA VALLETTA – Ottime prestazione per gli atleti del Bushi Karate Do, sodalizio lecchese, con sede in La Valetta Brianza, alla Welcome Cup organizzata lo scorso 10 aprile dalla federazione Wuka. Oltre 200 le persone presenti alla competizione, più di 250 gare disputate nell’intera giornata organizzata in maniera impeccabile dalla federazione italiana wuka. Alla competizione si sono presentati sei atleti dell’Asd Bkd conquistando ottimi risultati.

Per la categoria bambine 6 – 8 anni, cinture bianca, gialla ed arancione, Gaia Tentorio ha dimostrato alla sua prima gara come il dna non mente, vincendo con ampio margine sulle altre concorrenti. Secondo posto del podio invece per Leandra Pjetri, new entry nel mondo del karate, in gara tra i bambini nella categoria 9-10 anni cinture bianca e gialla.

Primo posto del podio nella categoria 11-12 anni cinture bianca, gialla ed arancione per Cristian Terracciano, atleta con grande e profonda determinazione. Al 2° posto della stessa categoria, il compagno di allenamenti Eduard Dicusara.

Ottimi risultati anche per la categoria senior cinture nere, dove l’ormai famoso atleta Stefano Donghi, punta di diamante della società sportiva brianzola, riesce a calpestare il 3° gradino del podio gareggiando in una categoria ricca di pluricampioni internazionali. Ottima la prova anche nella specialità kumite (combattimento), dove sale al 2° gradino.

Degna di nota anche la prestazione della cintura blu Ivan Tagliaferri che, pur essendo alle prime esperienze agonistiche, si appropria del secondo posto nel kata categoria veterani/master cinture blu, marrone e nera e al gradino più alto del podio per la specialità kumite della stessa categoria.

Inutile descrivere, perché immaginabile, la soddisfazione del presidente Giuseppe Gerin e non meno l’orgoglio del direttore tecnico maestro Donato Tentorio, responsabile nazionale per lo stile Sankukai della federazione Wuka. Commosso e felicissimo dell’ottimo piazzamento ottenuto dalla primogenita Gaia il maestro Alberto Tentorio, fiero e orgoglioso dei risultati ottenuti da tutti i ragazzi del tema. Appuntamento ora con i prossimi campionati italiani in programma a Treviglio il 12 giugno 2022. L’ asd Bushi Karate-do allena i propri associati tutti i lunedì e giovedì al palazzetto intercomunale della Valletta Brianza.

Le adesioni per partecipare ai corsi sono aperte tutto l’anno a partire dai 6 anni in poi.

Per informazioni segreteria@bushikaratedo.com