L’As Merate Gym celebra il Natale con coreografie, passione e valori sportivi

L’iniziativa si svolgerà sabato 20 dicembre a partire dalle 18

“Il saggio non è solo uno spettacolo, ma un fondamentale momento di crescita e condivisione”

MERATE – Il tradizionale Saggio di Natale, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, vedrà protagonista l’AS Merate Gym ASD. L’evento della società sportiva meratese si svolgerà sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 18, presso il Palazzetto dello Sport di Merate.

Nel corso del pomeriggio, le atlete e gli atleti della sezione di ginnastica artistica incanteranno il pubblico con esercizi e coreografie originali a tema natalizio, coronando così il lavoro svolto durante la stagione. “Il saggio non è solo uno spettacolo, ma un fondamentale momento di crescita e condivisione per tutto il settore ginnastica, valorizzando l’impegno e la passione dei giovani sportivi” sottolineano dalla società sportiva.

“L’appuntamento si configura anche come un momento speciale per condividere i valori sportivi, celebrare il percorso compiuto e immergersi insieme nello spirito delle festività” spiegano dalla società. Con l’occasione, l’AS Merate Gym rivolge a tutte le famiglie e ai propri tesserati i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno e proficuo nuovo anno sportivo.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Merate.