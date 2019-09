L’Olginatese saluta subito la Coppa Italia. La Casatese inizia col botto

I bianconeri cedono anche contro l’Ardor Lazzate (3-1)

I casatesi superano in traferta per 4-2 l’Accademia Pavese

LECCO – Si è giocata pomeriggio la seconda giornata di Coppa Italia per le categorie Eccellenza e Promozione.

Coppa Italia Eccellenza

Per quanto concerne l’Eccellenza in casa Olginatese suona il secondo campanello d’allarme. La formazione di Boldini, dopo il ko dell’esordio contro la Romanese, è incappata in una nuova sconfitta sul terreno di gioco dell’Ardor Lazzate, dove i padroni di casa si sono imposti per 3-1. Le due sconfitte costano carissimo all’Olginatese, che abbandona subito la competizione.

Notizie migliori sono quelle che porta la Casatese, capace di battere 4-2 fuori casa l’Accademia Pavese. L’undici di Tricarico, in svantaggio per due volte, ha ottenuto i tre punti grazie alle marcature di Sala, Berberi (rigore), Pontiggia e Fall. Ai biancorossi basterà un pareggio, nella terza giornata, contro il Prevalle per superare il turno.

Coppa Italia Promozione

Il bilancio della giornata delle squadre lecchesi di Promozione impegnate in Coppa Italia non è esattamente dei migliori.

L’Aurora Olgiate rimedia un pesantissimo 5-1 in casa della Base 96 che costa l’eliminazione dalla competizione. Stessa sorte anche per il Barzago, che saluta la Coppa dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Casazza.

La Luciano Manara, all’esordio in Coppa, pareggia 1-1 fuori casa contro la Settalese mentre la ColicoDerviese, anch’essa alla prima partita di Coppa, viene superata sul terreno amico dal Città di Dalmine per 1-0.