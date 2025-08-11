Marathon Bike della Brianza. Il nuovo percorso rinnovato della 34esima edizione

Un percorso studiato per offrire un’esperienza ancora più avvincente e sicura

Torna la salita del Piccardino

CASATENOVO – Cresce l’attesa in Brianza: i sentieri sono pronti ad accogliere l’energia travolgente della 34esima edizione della Marathon Bike della Brianza. A poco meno di un mese dal via, fissato per domenica 7 settembre a Casatenovo, l’evento si prepara a tornare con un percorso rinnovato e due nuove varianti tutte da scoprire.

Ogni anno, l’organizzazione si dedica con cura alla manutenzione dei sentieri, assicurando la massima sicurezza per tutti gli appassionati. Un lavoro costante che non si limita al giorno della gara, ma che rende i percorsi accessibili tutto l’anno, contribuendo a valorizzare le bellezze naturali delle colline del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. È proprio qui che i bikers si sfideranno lungo un tracciato che, pur conservando il suo spirito inconfondibile, presenta alcune importanti novità.

Il percorso “Marathon” da 49 km, con un dislivello di circa 1.200 metri, presenta due nuove varianti rispetto all’edizione precedente, pensate per esaltare ancora di più il livello tecnico e la bellezza del tracciato.

Quest’anno, a causa di un intervento di restyling, la cosiddetta “Strada del Sindaco” a Missaglia, uno dei sentieri più apprezzati dagli escursionisti dell’area regionale, risulta impraticabile. Per questo è stata individuata una soluzione alternativa che ha permesso di ridisegnare parte del percorso di andata e ritorno, assicurando comunque un’esperienza altrettanto coinvolgente e gratificante.

Da Piazza Sormani a Missaglia, il percorso non scenderà più verso la valle, ma si imboccherà a sinistra per salire lungo via Piccardino. Questo tratto riporterà i biker su sentieri già noti e amati all’interno del patrimonio della Marathon Bike della Brianza, passando per la frazione Molere di Viganò, fino a ricongiungersi con il percorso del 2024. Questa sezione, particolarmente apprezzata, resterà invariata fino alla suggestiva panoramica di Montevecchia.

Il rientro lungo la panoramica riserverà una piacevole sorpresa: si proseguirà verso la Cappelletta Crippa, dove si svolterà a sinistra in direzione di Bellesina di Missaglia. Da qui, si scenderà verso il fondo valle per ricongiungersi al percorso del 2024 in direzione Lomaniga. Questo tratto è stato arricchito da un nuovo, avvincente trail nel bosco, piuttosto tecnico, caratterizzato da radici, canaline e gradoni, seguito da un single track fluido con divertenti passaggi rocciosi.

Queste modifiche non rappresentano semplicemente un’alternativa obbligata, ma un’evoluzione studiata per offrire ai partecipanti nuove emozioni e prospettive, preservando intatto il carattere tecnico e coinvolgente che ha reso la Marathon Bike della Brianza un evento imperdibile.

Il villaggio espositivo, la segreteria, il pasta party e tutti i servizi di supporto saranno allestiti, come di consueto, presso la Palestra comunale di via Volta a Casatenovo, che fungerà da punto di partenza e arrivo della gara. Lungo il percorso, i biker potranno inoltre contare su due punti di assistenza tecnica e due ristori, pensati per garantire il massimo supporto durante la competizione.

Punti di assistenza tecnica: al Km 19,5 a Perego (zona cimitero) e al Km 37 a Missaglia (zona Caffemania). Ristori: al Km 19 a Casuerchio (La Valletta) e al Km 36 a Missaglia (via Pianette).

Le iscrizioni stanno procedendo a ritmo serrato, con il consueto picco atteso per la fine di agosto. Per i tesserati, la chiusura è fissata a martedì 2 settembre alle ore 22, mentre i non tesserati potranno iscriversi fino a sabato 6 settembre alle ore 19.

Iscrizioni online su www.endu.net oppure seguendo le istruzioni riportate sul sito ufficiale della manifestazione www.marathonbike.com