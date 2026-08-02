Marathon Bike della Brianza, la 35ª edizione chiude un’epoca delle gare agonistiche

La manifestazione nata nel 1992 vivrà il 6 settembre la sua ultima gara competitiva prima di aprire una nuova fase della propria storia

Ennio Decio: “La Marathon Bike è nata da un sogno semplice: riunire gli appassionati per condividere la bellezza e la fatica sul nostro territorio”

CASATENOVO – La Marathon Bike della Brianza si prepara a tagliare un traguardo storico. La 35ª edizione, in programma nel weekend del 5 e 6 settembre a Casatenovo, sarà infatti l’ultima con formula agonistica, chiudendo un percorso iniziato nel 1992 e destinato a lasciare spazio a una nuova fase della manifestazione, più orientata alla partecipazione e alla promozione della mountain bike.

L’annuncio è stato ufficializzato nel corso della presentazione alla Fiera di San Gaetano di Rogoredo di Casatenovo, dove è stata consegnata una targa d’onore a Ennio Decio, presidente del Bike Action Team Galgiana e figura di riferimento dell’evento fin dalla prima edizione. Un riconoscimento che ha voluto celebrare oltre tre decenni di lavoro dedicati a una delle gare simbolo del fuoristrada lombardo.

“La Marathon Bike è nata da un sogno semplice: riunire gli appassionati per condividere la bellezza e la fatica sul nostro territorio – ha ricordato Decio –. Con questa edizione chiudiamo con orgoglio il libro delle gare agonistiche, ma non la nostra storia. È il momento di ritornare alla vocazione originaria: celebrare la gioia pura di andare in mountain bike, insieme”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i rappresentanti della FCI Lombardia, del Comitato Provinciale di Lecco e del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, sottolineando il valore sportivo e territoriale assunto dalla Marathon Bike nel corso delle sue 35 edizioni competitive.

Il momento centrale del fine settimana sarà domenica 6 settembre. Alle 10 scatterà la gara competitiva, lunga 50 chilometri con 1.200 metri di dislivello, che saluterà definitivamente la storia agonistica della manifestazione. Il tracciato attraverserà i sentieri del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e riproporrà uno dei passaggi più iconici: la salita di San Genesio, tornata nel percorso come omaggio alle edizioni che hanno scritto la storia della corsa.

Quindici minuti più tardi prenderà il via la pedalata ecologica “Avventura”, aperta a chi desidera affrontare gli stessi 50 chilometri senza il vincolo del cronometro. Tra le novità dell’edizione 2026 debutta anche il percorso “History”, un itinerario di 14 chilometri pensato per riportare i partecipanti alle origini della mountain bike. L’invito è quello di presentarsi con biciclette e abbigliamento d’epoca, rievocando lo spirito pionieristico dei primi anni Novanta.

La festa inizierà già sabato 5 settembre con la Marathon Gravel, che attraverserà quattro parchi della Brianza lungo sterrati e carrarecce, e con la Marathon Kid’s dedicata ai più giovani.

Accanto all’aspetto sportivo, l’organizzazione conferma l’attenzione verso il sociale e la salute. Saranno infatti offerte visite cardiologiche e pediatriche gratuite ai giovani biker grazie alla collaborazione con l’Associazione “La Stella di Lorenzo” e l’Ospedale Bambino Gesù. La manifestazione sosterrà inoltre i progetti della LILT, tra cui la Pigiama Run di Lecco del 18 settembre, e la raccolta fondi destinata alle cure pediatriche oncologiche dell’Ospedale di Merate. In collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia sarà infine possibile richiedere un kit alimentare senza glutine da ritirare alla partenza.

Per celebrare il 35° anniversario, i primi 500 iscritti riceveranno la maglia ciclistica “Final Edition” realizzata da DAMA, caratterizzata dal profilo del percorso e dalle date 1992-2026, simbolo dell’intera storia della Marathon Bike.

L’impegno verso la sostenibilità sarà confermato anche quest’anno con la pulizia di dodici sentieri locali da parte dei volontari del Bike Action Team, un servizio di navette gratuite dalla stazione ferroviaria di Carnate-Usmate per limitare il traffico automobilistico e un parcheggio adiacente alla partenza dotato di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

“Non è un addio, ma un nuovo inizio – ribadisce il Comitato organizzatore –. Vogliamo che questa 35ª edizione sia un inno al nostro territorio, alla comunità che l’ha sostenuta e a tutti coloro che, in sella, l’hanno resa un mito della mountain bike italiana”.