Marathon Bike della Brianza. La regina delle ruote grasse pronta a festeggiare la 34esima edizione

Una festa della mountain bike tra sport, natura e passione

Il 7 settembre torna la storica competizione brianzola con gare, eventi per tutte le età e nuovi percorsi gravel

CASATENOVO – A settembre tornano le ruote grasse in Brianza: la Marathon Bike della Brianza è pronta a festeggiare la sua 34esima edizione, in programma per il 7 settembre. Tra le manifestazioni di mountain bike più longeve e prestigiose d’Italia, da oltre trent’anni richiama migliaia di appassionati, trasformando il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone in un autentico tempio delle due ruote off-road.

“La Marathon Bike della Brianza non è semplicemente una gara, ma un’autentica esperienza immersiva nel cuore verde del parco, tra sentieri tecnici, paesaggi suggestivi e una tradizione fatta di passione e sfide indimenticabili – proseguono gli organizzatori – Il percorso, confermato nella classica distanza di 49 km con 1.200 metri di dislivello, promette anche quest’anno emozioni forti e panorami mozzafiato nel cuore del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone”.

La Marathon Bike della Brianza propone un programma pensato per tutti gli appassionati delle due ruote: Pedalata Ecologica Non Competitiva, un’occasione per esplorare in relax e in compagnia le bellezze del territorio, senza l’ansia del cronometro, perfetta per gli amanti del cicloturismo; Kid’s Bike, dedicata ai giovani biker dai 6 ai 14 anni, un evento divertente e sicuro per avvicinare i più piccoli al mondo della mountain bike.

Inoltre, la Marathon Gravel prosegue l’avventura con due percorsi pensati per gli appassionati di gravel biking: 85 km con 1.300 m di dislivello e 55 km con 700 m di dislivello. Un’occasione imperdibile per esplorare strade bianche e sentieri meno conosciuti, da vivere il giorno prima della gara principale.

La Marathon Bike della Brianza ha consacrato alcuni tra i più grandi campioni del mountain biking italiano, protagonisti di pagine memorabili che hanno alimentato la leggenda di questa storica competizione. Ma la storia è tutt’altro che conclusa: l’edizione 2025 si prepara a rivelare nuovi talenti pronti a lasciare il proprio segno indelebile.

Le iscrizioni sono aperte con le seguenti tariffe: 35 euro fino al 31 luglio; 40 euro dal 1° agosto al 2 settembre; 45 euro dal 3 al 6 settembre. È possibile iscriversi online su www.endu.net oppure presso Bicimania a Lissone e DF Sport Specialist a Bevera di Sirtori.

Scadenze importanti: Tesserati: iscrizioni entro le ore 22 del 2 settembre; Non tesserati: iscrizioni entro le ore 19 del 6 settembre.

Da pochi giorni è online il nuovo sito www.marathonbike.com, completamente rinnovato nella grafica per offrire una navigazione più intuitiva e coinvolgente, grazie a un’architettura dei contenuti studiata per essere ancora più user friendly e catturare l’attenzione dei visitatori.