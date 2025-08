Marathon Bike della Brianza. Presentata la 34esima edizione tra sport, natura e solidarietà

La presentazione ufficiale si è svolta durante la tradizionale rassegna agricola della Fiera di San Gaetano a Casatenovo

La Brianza si prepara ad accogliere migliaia di appassionati di mountain bike

CASATENOVO – La Brianza si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale di mountain bike. Con un mese d’anticipo rispetto alla 34esima edizione, la Marathon Bike della Brianza entra nel vivo del conto alla rovescia: durante la serata di presentazione, il Bike Action Team Galgiana ha svelato tutti i dettagli di un weekend dedicato allo sport, alla natura e alla solidarietà.

La presentazione ufficiale si è svolta durante la tradizionale rassegna agricola della Fiera di San Gaetano a Casatenovo, quartier generale della manifestazione. Gli organizzatori hanno illustrato le novità di quest’anno, confermando al contempo la formula vincente che da anni richiama appassionati da tutta Italia.

L’edizione 2025 manterrà gli standard delle precedenti, arricchita da importanti iniziative collaterali che faranno della Marathon Bike della Brianza un evento imperdibile per gli amanti delle ruote grasse.

L’edizione di quest’anno della Marathon Bike della Brianza si distingue per un prestigioso riconoscimento: è stata inserita nel programma “Italia dei Giochi”, il grande progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Milano Cortina 2026, CONI e CIP, celebra lo spirito olimpico e paralimpico su tutto il territorio nazionale, valorizzando eventi che promuovono la passione per l’attività fisica a ogni livello.

L’inserimento della Marathon Bike della Brianza in questo prestigioso calendario rappresenta un motivo di grande orgoglio per gli organizzatori, a testimonianza della qualità e dell’impegno costante profusi nel corso degli anni.

La Marathon Bike della Brianza si svolgerà sul tradizionale percorso di 49 Km con 1.200 metri di dislivello, un tracciato spettacolare che attraversa il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Pur mantenendo le sue caratteristiche originarie, il percorso è stato arricchito con varianti studiate per offrire una prova impegnativa agli agonisti e al contempo un’esperienza indimenticabile ai cicloturisti, che potranno godersi le sue bellezze tecniche in modo più rilassato.

La XCP Nazionale sarà valida come prova unica del Campionato Regionale Lombardo XCP Point to Point, aperta per tutte le categorie, e assegnerà le maglie di Campione Provinciale FCI Lecco per le categorie Elite-Under 23 e Juniores, maschile e femminile.

Ma le novità non si fermano qui: anche quest’anno, la vigilia della Marathon Bike della Brianza sarà animata dalla Marathon Gravel, un evento ciclistico non competitivo e senza cronometraggio, in programma per sabato 6 settembre.

Due le opzioni dei percorsi:

Lungo (85 Km) . Rivisitato rispetto all’edizione precedente, guiderà i partecipanti in un’immersione totale nel cuore della Brianza, attraverso ben quattro Parchi Brianzoli: il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, il Parco Adda Nord, il Parco dei Colli Briantei e il Parco Valle del Lambro. Un mix di asfalto e sterrato che permetterà di esplorare una vasta area della Brianza lecchese, dal fiume Adda alle colline di Montevecchia, lontano dal traffico e immersi nella natura.

. Rivisitato rispetto all’edizione precedente, guiderà i partecipanti in un’immersione totale nel cuore della Brianza, attraverso ben quattro Parchi Brianzoli: il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, il Parco Adda Nord, il Parco dei Colli Briantei e il Parco Valle del Lambro. Un mix di asfalto e sterrato che permetterà di esplorare una vasta area della Brianza lecchese, dal fiume Adda alle colline di Montevecchia, lontano dal traffico e immersi nella natura. Corto (55 km). Un’alternativa più accessibile, ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo del gravel o desidera godersi il paesaggio senza eccessivo sforzo.

Sabato pomeriggio la Marathon Kid’s accenderà la passione dei più piccoli con un evento dedicato ai giovani biker dai 6 ai 14 anni. L’obiettivo è semplice e importante: avvicinare i bambini al mondo della mountain bike in un ambiente sicuro, divertente e stimolante, dove potranno condividere la loro passione per la bici insieme a coetanei e famiglie.

Quest’anno la Marathon Kid’s assume un significato ancora più profondo grazie alla collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale La Stella di Lorenzo e CAB Polidiagnostico. Grazie a questa partnership, tutti i bambini iscritti alla Marathon Kid’s (l’iscrizione è gratuita) potranno usufruire di uno screening elettrocardiografico pediatrico gratuito, un’iniziativa fondamentale per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle aritmie cardiache pericolose nei giovani atleti. Lo screening sarà disponibile per tutta la durata dell’evento, garantendo un servizio accessibile, professionale e dedicato alla sicurezza dei piccoli partecipanti.

La Marathon Bike della Brianza è molto più di una semplice competizione sportiva: rappresenta un autentico simbolo della passione per il ciclismo, dell’amore per il territorio e dell’impegno sociale.

Le istituzioni, con esponenti come il Sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati, hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro e la dedizione del Bike Action Team Galgiana, un esempio virtuoso di come lo sport possa unire le persone e generare valore per l’intera comunità.

Questo impegno si traduce anche in iniziative extra-ciclistiche, come il gruppo di cammino serale lungo i sentieri boschivi di Casatenovo e il rinnovato sostegno alla Pigiama Run, la corsa e camminata solidale organizzata da LILT Lecco (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). L’evento, in programma il 26 settembre, sostiene la ricerca e i progetti dell’ospedale Mandic di Merate, con particolare attenzione al reparto di cure palliative pediatriche.

La 34esima Marathon Bike della Brianza si preannuncia come un evento a tutto tondo, capace di unire l’agonismo di alto livello di una gara nazionale, la promozione dello sport giovanile e un’attenzione concreta alla salute. Un’occasione unica per vivere emozioni indimenticabili in sella, immersi nella natura e animati dalla passione per le due ruote: un’esperienza da custodire nel cuore.

Iscrizioni aperte: www.endu.net e tutte le informazioni su www.marathonbike.com