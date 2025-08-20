Marathon Bike della Brianza pronta a partire per la 34^ edizione

Lo start è fissato per domenica 7 settembre con partenza alle ore 10.00

CASATENOVO – La Marathon Bike della Brianza, che il prossimo 7 settembre celebrerà la sua 34^ edizione, si annuncia come un evento di rilievo non solo per il prestigio consolidato, ma anche per i numerosi titoli in palio, rendendola una tappa fondamentale nel calendario sportivo lombardo. Prestigiosa, spettacolare e immersa in uno degli angoli più suggestivi della Lombardia, la storica XCP di livello nazionale resta un appuntamento imprescindibile per gli amanti delle ruote grasse.

Per il 2025 la competizione sarà prova unica del Campionato Regionale Lombardo XCP Point to Point, valida per tutte le categorie. Per la quarta volta nella sua storia, rinnovando l’ultimo appuntamento del 2021, la gara assegnerà i titoli di Campione Regionale sui 49 km del percorso disegnato tra il Parco Regionale di Montevecchia e la Valle del Curone. Il tracciato, esigente e tecnico, offre l’opportunità alle società lombarde di schierare i propri atleti e contendersi le ambite maglie bianco-verdi con la stilizzata rosa camuna, simbolo della Regione.

Oltre ai titoli regionali, per le categorie Elite-Under 23 e Juniores, maschile e femminile, saranno assegnate anche le maglie di Campione Provinciale Lecco, aumentando la posta in gioco e l’attrattiva per i partecipanti.

Il pacco gara sarà disponibile a partire dalle 14.30 di sabato 6 settembre presso la palestra di via Volta a Casatenovo, dove i partecipanti potranno ritirare i pettorali e completare le procedure di iscrizione. Le iscrizioni restano aperte fino a martedì 2 settembre, con la quota fissata a 40 euro; è possibile registrarsi online su www.endu.net o seguendo le istruzioni sul sito ufficiale www.marathonbike.com.

Per tutti gli iscritti alla 34ª edizione, è prevista la consegna della maglia tecnica firmata @wippio. Leggera, traspirante e dal design verde acqua, con i loghi di Kreal Infissi e dell’evento, il capo rappresenta un ricordo della gara e un simbolo della partecipazione alla grande famiglia della Marathon Bike della Brianza, disponibile fino a esaurimento scorte.