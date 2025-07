Marathon Bike della Brianza. Sfida al titolo: in palio le maglie bianco-verdi del Campionato Lombardo XCP

In palio i titoli regionali e Provinciali Lecco per Elite, Under 23 e Juniores

Presentazione ufficiale in programma il 1° agosto durante la Fiera di San Gaetano

CASATENOVO – La Marathon Bike della Brianza, che il prossimo 7 settembre festeggerà la sua 34esima edizione, si prepara ad essere un evento di grande rilievo, non solo per il suo consolidato prestigio, ma anche per i numerosi titoli in palio che ne fanno una tappa imprescindibile del calendario sportivo lombardo.

Spettacolare e immersa in uno degli angoli più suggestivi della Lombardia, questa storica gara XCP di livello nazionale continua a essere un punto di riferimento irrinunciabile per gli appassionati delle ruote grasse.

Per il 2025, la competizione sarà prova unica del Campionato Regionale Lombardo XCP Point to Point, valida per tutte le categorie. Per la quarta volta nella sua storia, rinnovando l’ultima edizione del 2021, la gara assegnerà i titoli di Campione Regionale sui 49 km dello spettacolare tracciato immerso nell’incantevole cornice del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.

Un percorso impegnativo e tecnico, ideale per incoronare i nuovi campioni regionali e un’occasione preziosa per le società lombarde di schierare i propri atleti nella sfida per conquistare le ambite maglie bianco-verdi, impreziosite dalla stilizzata rosa camuna, simbolo della nostra Regione.

Oltre ai titoli regionali, per le categorie Elite, Under 23 e Juniores, sia maschili che femminili, verranno assegnate anche le maglie di Campione Provinciale di Lecco.

La Brianza lecchese, autentico gioiello naturale a due passi dalle principali metropoli lombarde, si conferma come un territorio dalla forte vocazione per la mountain bike. Centinaia di chilometri di sentieri immersi tra colline e boschi offrono un terreno vario, divertente e stimolante, rendendola la meta ideale per gli appassionati di ciclismo off-road in cerca di svago e relax nella quiete di un’oasi naturale.

L’evento sarà ufficialmente presentato durante una serata speciale il 1° agosto, in occasione della Fiera di San Gaetano, parte della storica rassegna agricola casatese che da oltre 70 anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Sarà un momento di autentico sport e competizione, ambientato in un territorio che il Bike Action Team Galgiana ha scelto con orgoglio di adottare, valorizzare e celebrare.

A partire dal 1° agosto la quota di iscrizione aumenterà a 40 euro. I tesserati potranno iscriversi fino a martedì 2 settembre, mentre i non tesserati avranno tempo fino a sabato 6 settembre alle ore 19.

Le iscrizioni sono disponibili esclusivamente online su www.endu.net oppure seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale della manifestazione, www.marathonbike.com