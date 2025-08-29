Marathon Bike della Brianza, tra sfide impreviste e nuove emozioni sul percorso

Modifiche dell’ultimo minuto

La Marathon Bike della Brianza si conferma un evento dinamico e rispettoso del territorio

CASATENOVO – A poche ore dalla pubblicazione del tracciato, la Marathon Bike della Brianza si trova nuovamente a confrontarsi con l’imprevedibilità del territorio. Questa volta, l’ostacolo è rappresentato dalla discesa della Bellesina, resa inaccessibile a causa del diniego di passaggio da parte di un proprietario, che ha di fatto escluso una delle novità più attese del percorso.

Gli organizzatori sono stati costretti a intervenire con una modifica dell’ultimo minuto per la 34esima edizione. Ancora una volta, l’evento dimostra grande capacità di adattamento, affrontando la situazione con rapidità e rispetto per le esigenze locali.

La Marathon Bike della Brianza rappresenta non solo avventura e sfida, ma anche un profondo rispetto per la natura e per chi la abita. L’impegno degli organizzatori va oltre la semplice manutenzione dei sentieri: è una continua ricerca di equilibrio tra emozione sportiva e tutela del territorio. Proprio in questa ottica, anche quest’anno l’adattamento del percorso non intacca lo spirito sportivo, unico e inconfondibile, che caratterizza la manifestazione.

Il tracciato si è arricchito di un’alternativa altrettanto spettacolare. Nella parte finale, abbandonata la discesa della Bellesina dopo la Panoramica di Montevecchia, i biker raggiungeranno la Cappelletta di Crippa e da lì si dirigeranno verso le Molere, per risalire l’asfalto di via Piccardino e imboccare la suggestiva Via alle Valli, riconnettendosi infine al percorso originale. Questo cambiamento non compromette né la bellezza né la tecnicità del tracciato, ma anzi ne valorizza il carattere dinamico, offrendo agli atleti nuove emozioni da vivere.

L’organizzazione informa che sabato 30 agosto l’intero tracciato della Marathon Bike sarà completamente segnalato. Un’opportunità concreta, a pochi giorni dalla partenza, per atleti e appassionati di conoscere il percorso e immergersi in anteprima nell’atmosfera della gara.

L’avventura prende il via sabato mattina con la terza edizione della Marathon Gravel, un percorso suggestivo che attraversa quattro parchi naturali della Brianza: il Parco del Curone, il Parco Adda Nord, il Parco della Valletta e il Parco del Lambro. Due le distanze disponibili: la sfida completa di 90 km o l’esperienza più accessibile di 55 km. La Marathon Gravel è un’esperienza unica, un’immersione nella Brianza più autentica, pensata per soddisfare ogni tipo di gravelista.

Anche il percorso Gravel presenta alcune novità. La distanza lunga evita la salita del Passone per esplorare nuove sterrate lungo il fondo valle del Parco del Curone, seguendo il corso del torrente e attraversando i nuovi ponti realizzati dal Parco. Da qui, si ricollega al tracciato del 2024 fino a Imbersago, proseguendo lungo l’Adda fino a Brivio, per poi dirigersi verso Calco e risalire verso il Lissolo. Il percorso prosegue quindi verso Sirtori, entrando nel Parco della Valletta in direzione Besana e Triuggio. Infine, ad Albiate si imbocca la ciclabile Monza-Erba fino ad Arcore.

A causa dei cantieri per la Pedemontana e della chiusura di alcuni sentieri nei boschi sotto Usmate Velate dovuta alla caduta di alberi, il tracciato subirà ulteriori deviazioni. Dalla cascina Cassinetta si percorreranno sentieri aperti, evitando i boschi, fino all’acquedotto di Valaperta, per poi risalire a Rogoredo e proseguire verso il traguardo.

Per assicurare il giusto supporto agli atleti, lungo il percorso lungo sono previsti due punti ristoro: uno a Calco (al 30° km) e uno a Besana (al 58° km). Sul percorso corto, invece, il ristoro sarà posizionato al 24° km.

Nonostante le sfide impreviste, la Marathon Bike della Brianza si conferma un evento in costante evoluzione, capace di unire sfida sportiva, rispetto per l’ambiente e passione per il territorio. Ogni cambiamento si trasforma in un’occasione per esplorare nuovi angoli della Brianza e vivere un’esperienza autentica, tra mountain bike e gravel. Una vera festa per tutti gli appassionati.