Merate, applausi al gala d’inverno dell’Asd Rhythmics Gym: ospite d’onore Sofia Maffeis

Bellissimo spettacolo domenica 21 dicembre al Palazzetto dello Sport di Merate

Le ginnaste dell’Asd Rhythmics hanno dato vita alla favola del Grinch. La plurimedagliata ginnasta Maffeis ha incantato il pubblico con la sua esibizione

MERATE – Al Palazzetto dello Sport è andata in scena la favola del Grinch ambientata nel paese di Chinonso. E’ successo domenica 21 dicembre durante il gala d’inverno delle meravigliose ginnaste della società meratese Rhythmics Gym.

Ospite d’onore dell’appuntamento natalizio Sofia Maffeis, ginnasta italiana plurimedagliata di alto livello (fa parte delle forze armate dell’aeronautica militare), che ha incantato con la sua esibizione tutto il palazzetto.

Presenti anche l’assessore allo Sport Gianpiero Airoldi e il consigliere Lorenzo Ravasi che si sono complimentati con tutte le ginnaste e lo staff tecnico composto da Isabella Scardina, Sara Airoldi, Chiara Ribolzi, Chiara Cereda, Arianna Sala, Elisa Sala, Martina Primavesi, Rachele Varisco, Angela Cogliati e la coreografa Yuliia Sakharova.

“Grazie a tutti, grazie al nostro prezioso staff, a tutte le nostre ginnaste e famiglie, a tutti i genitori che ci aiutano e ci supportano ogni giorno, grazie al nostro sponsor Pilot Italia spa che anche quest’anno ci aiuterà a far crescere la nostra piccola realtà” ha precisato la vice presidente Giovanna Scardina.

Che aggiunge: “Grazie al comune di Merate. Abbiamo respirato la magia del Natale in un pomeriggio pieno di emozioni, tutte le nostre ginnaste sono state bravissime”.

