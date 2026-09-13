Merate, i campioni Zanotti e Colombo conquistano la pump track di Brugarolo

Il neo campione del mondo di cross country e il campione italiano di enduro protagonisti sabato pomeriggio del Mese dello Sport

“Vederla utilizzata da tanti ragazzi è la cosa più bella”, ha detto Zanotti. Dopo l’esibizione spazio ad autografi, consigli e fotografie

MERATE – Due campioni della mountain bike italiana sulla pista di pump track di Brugarolo, circondati da bambini e giovani ciclisti. Juri Zanotti, neo campione del mondo di cross country, e Andrea Colombo, campione italiano di enduro, sono stati protagonisti ieri pomeriggio, sabato, dell’esibizione organizzata nell’ambito del Mese dello Sport di Merate.

L’iniziativa si è svolta sulla pista di pump track di Brugarolo, inaugurata nel novembre 2024, trasformata per l’occasione in un punto d’incontro tra due atleti di punta della mountain bike nazionale e i tanti ragazzi presenti.

Ad aprire il pomeriggio è stato l’assessore allo Sport Gianpiero Airoldi, che ha rimarcato l’importanza di ospitare a Merate due protagonisti della Nazionale italiana, illustrando poi le principali iniziative in programma per il Mese dello Sport. Ai bambini presenti sono state regalate anche la maglietta e il braccialetto dell’iniziativa.

Il sindaco Mattia Airoldi ha ringraziato i due campioni per la loro presenza, ricordando i risultati ottenuti da entrambi nel corso della loro carriera sportiva.

“Sono molto contento di essere qui oggi e di vedere tanti giovani che si divertono su questa pista di pump track, che rappresenta una risorsa importante per il territorio“, ha detto Juri Zanotti. “Vederla utilizzata da tanti ragazzi è la cosa più bella. Anche noi, a volte, la usiamo per gli allenamenti”.

Sulla stessa linea Andrea Colombo: “È bellissimo vedere tanti bambini in bicicletta. Ogni tanto utilizziamo anche noi queste piste e vedere i ragazzini girare e divertirsi è davvero bello”.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche Maurizio, referente dell’associazione North n Line, che ha collaborato all’organizzazione dell’appuntamento, soffermandosi sull’impegno dell’associazione nella cura e nella manutenzione dei sentieri.

Zanotti ha poi mostrato al pubblico la maglia iridata, prima di essere omaggiato, insieme a Colombo, con la maglietta “Merate per lo Sport”.

Spazio quindi alla dimostrazione pratica. Prima uno e poi l’altro, i due campioni hanno affrontato il circuito della pump track, spiegando ai giovani presenti i trick e le tecniche utilizzate. Un’occasione anche per chiarire una delle caratteristiche principali della disciplina: sulla pump track non si pedala, ma si sfruttano i movimenti del corpo e la spinta esercitata sulla bicicletta per mantenere velocità e affrontare il tracciato.

Dopo alcuni giri individuali, Juri Zanotti e Andrea Colombo hanno percorso insieme il circuito, prima di fermarsi a lungo con i bambini. Magliette e caschi sono stati riempiti di autografi, mentre i due atleti sono rimasti a disposizione dei giovani biker per offrire consigli e suggerimenti su come affrontare al meglio il percorso.