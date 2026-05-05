Merate, l’Asd Rhythmics Gym fa il pieno di medaglie alle regionali Fgi

Pioggia di medaglie per le ginnaste meratesi che staccano i pass per le finali nazionali di Rimini

“Le ragazze sono scese in campo con grande determinazione e grinta. Ora ci prepariamo per le finali nazionali in programma a giugno a Rimini”

MERATE – Due weekend contrassegnati da tante medaglie e ottimi piazzamenti per le ginnaste meratesi dell’Asd Rhythmics gym, impegnate nei fine settimana del 25 e 26 aprile e 1° e 2 maggio nelle gare regionali FGI valevoli per conquistare i pass per accedere alle finali nazionali in programma a Rimini a metà giugno.

La prima gara è andata in scena domenica 26 aprile alla palestra comunale di Lissone: in pedana sono scese, per il livello Silver LB1 Sarah Cirillo categoria A4 e Emily Grassi per la categoria S2.

Sarah Cirillo conquista il bronzo nella specialità cerchio e il quarto posto nella specialità clavette, classificandosi al quinto posto nella classifica assoluta.

Emily Grassi ottiene il quarto posto nella specialità nastro, ottavo posto nella specialità clavette e nella classifica assoluta chiude tra le prime dieci della Lombardia.

Sabato 2 maggio nella palestra comunale di Brivio hanno gareggiato per il livello Silver LC1 Giulia Banfi categoria J1, Agata Quinterio e Camilla Ripamonti per la categoria J2.

Giulia Banfi è terza nella specialità palla e quinta nella specialità nastro chiudendo tra le prime dieci ginnaste della Lombardia.

Agata Quinterio si laurea campionessa regionale nella specialità clavette, bronzo nella specialità nastro, chiudendo al settimo posto nella classifica assoluta.

Camilla Ripamonti ottiene invece un argento nella specialità clavette conquistato il titolo di vice campionessa regionale, è quinta al nastro e chiude tra le prime dieci ginnaste della Lombardia.

“Siamo molto contente per questi risultati, le ginnaste sono scese in pedana con grande determinazione. Ora ci prepareremo al meglio per le finali nazionali in programma dal 20 al 28 giugno a Rimini” fanno sapere dallo staff tecnico composto da Isabella Scardina, Sara Airoldi, Chiara Ribolzi, Chiara Cereda, Arianna Sala e dalla coreografa Yuliia Sakharova.

Grandi complimenti sono giunti dal presidente Tartaglia e dalla vicepresidente Giovanna Scardina, sempre presente a tifare per le ragazze meratesi.