Merate, open days dell’Asd Rhythmics Gym il 17 e il 19 settembre

Appuntamento il 17 e il 19 settembre con gli open days della Rhythmics Gym

Prove libere per chi vuole cimentarsi con nastro, palla, cerchio, clavette e fune

MERATE – Nastro, palla, cerchio, clavette e fune. Sono gli attrezzi che si potranno provare durante gli open days promossi dall’Asd Rhythmics Gym, società meratese di ginnastica ritmica, plurimedagliata con molteplici titoli italiani.

L’appuntamento è per mercoledì 17 e venerdì 19 settembre. Il mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30, sarà riservato a coloro che frequentano la scuola dell’infanzia; il venerdì, dalle 17.30 alle 18.30, a chi frequenta elementari e medie.

Due occasioni ghiotte che non saranno le uniche riservate a chi vuole cimentarsi con questo sport: per tutto il mese di settembre sono previste prove gratuite per chi non potrà partecipare agli open days.

Inoltre la società meratese sarà presente al Galà dello sport fissato per sabato 27 settembre nell’ambito del mese dello sport con uno stand in piazza, operativo dalle 15 alle 19, dove sarà possibile chiedere informazioni, fare una piccola prova e assistere all’esibizione di alcune ginnaste agoniste.

La società offre diversi corsi per tutte le età e i livelli: settore amatoriale base dai 3 anni in su, settore intermedio, settore avanzato, settore preagonistico e agonistico (dai 6 anni in poi). Per info: 345 019 2283, 339 469 2296. I corsi si svolgeranno a Merate all’interno della palestra dell’istituto tecnico statale Viganò di via dei Lodovichi 2.