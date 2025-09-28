Merate per lo Sport. L’AS Merate Gym premiata per il trionfo nazionale delle Allieve B

Le giovani ginnaste, allenate da Chiara ed Elena Galbiati, hanno conquistato il titolo nazionale dopo una stagione eccezionale

MERATE – Presso la scuola di Montello si è svolta la manifestazione “Merate per lo Sport”, una giornata dedicata a celebrare e valorizzare le realtà sportive del territorio. Tra le associazioni premiate, un grande riconoscimento è stato assegnato alla AS Merate Gym, con la squadra Campione Nazionale CSEN Cup nella categoria Allieve B che ha orgogliosamente salito il palco per ricevere l’onore.

Le giovani ginnaste, guidate dalle allenatrici Chiara ed Elena Galbiati, hanno conquistato il titolo nazionale dopo una stagione straordinaria, culminata con una prestazione impeccabile nella finale nazionale di fine maggio. A firmare questo successo sono state Ghigo Cecilia, Azzalin Cloe, Caiazzo Martina, Cavaggioni Noemi e Majal Leila, volti di una nuova generazione che rappresenta con orgoglio la ginnastica artistica di Merate.

A premiare la squadra sono stati l’Assessore Airoldi e la Presidentessa Giancarla Riva Gatti, figura storica e indimenticabile dell’associazione, visibilmente commossa nel celebrare questo importante traguardo raggiunto.

“Nel corso della stagione sportiva 2024-2025, queste ragazze hanno incarnato con dedizione e passione i valori dell’AS Merate Gym. La loro concentrazione e il forte spirito di squadra le hanno condotte al gradino più alto del podio, regalando a tutti noi un’emozione indescrivibile”, ha letto con emozione la presidentessa, che ha voluto inoltre ringraziare le allenatrici Elena e Chiara Galbiati per il loro instancabile impegno e la costante dedizione.

Una calorosa standing ovation ha accolto la premiazione, consacrando un anno sportivo memorabile per la società, ormai autentico punto di riferimento della ginnastica sul territorio.