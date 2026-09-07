Montevecchia calcio, stagione alle porte: rose rinnovate e giovani al centro del progetto

Prima squadra ringiovanita e pronta a inseguire la Prima Categoria con mister Luca Sala

La Juniores affidata a Nicolò Comi con un gruppo collaudato e ambizioso

MONTEVECCHIA – Stagione ormai alle porte e, a Montevecchia, durante la pausa estiva si è lavorato molto sulle rose delle categorie agonistiche, che vedono una prima squadra molto ringiovanita e pronta a seguire mister Luca Sala nel tentare nuovamente il salto nella Prima Categoria.

Stesso discorso per la Juniores, dove il gruppo 2009, che non ha mai fallito il podio nei tre anni precedenti nei campionati di appartenenza, è di gran lunga il gruppo più rappresentato nella giovanissima formazione in mano al nuovo tecnico della categoria, Nicolò Comi. Quest’ultimo, insieme al vice Filippo Ghezzi, prosegue un progetto partito da tre stagioni che sta molto a cuore alla dirigenza di Montevecchia.

“Abbiamo ringiovanito le rose dell’agonistica – esordisce il Vice Presidente Luca Casiraghi – e anche la Juniores è formata per lo più da ragazzi molto giovani e validi che, con un po’ di orgoglio da parte nostra, hanno deciso di continuare con noi in un progetto che da tre stagioni, a livello agonistico, è stato il più producente. I numeri ci continuano a premiare in modo crescente a livello giovanile; anche in questa stagione molte famiglie hanno affidato a noi i sogni sportivi dei loro bambini.”