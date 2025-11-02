Monticello Brianza. Grande entusiasmo per l’inaugurazione della nuova sede Torrevilla Bike

Una serata all’insegna di festa, sport e spirito di comunità

“La nostra forza sta nel crederci insieme”

MONTICELLO BRIANZA – Grande successo per la serata di giovedì 30 ottobre, che ha celebrato l’inaugurazione della nuova sede dell’ASD Torrevilla Bike a Monticello Brianza, condivisa con gli Amici della Valletta. Un evento molto atteso e partecipato, che ha riunito soci, amici, autorità e sostenitori in un clima di festa e orgoglio.

A fare gli onori di casa, il Sindaco di Monticello Brianza e Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, che ha espresso parole di grande apprezzamento per il percorso di crescita dell’associazione e per l’impegno nella valorizzazione degli spazi.

All’evento erano presenti anche numerose altre autorità locali: Luca Cattaneo, Sindaco di Bulciago; Roberta Marabese, Sindaco di Cassago; Fernanda Veronelli, Assessore del Comune di Barzanò; e Laura Viganò, Vicepresidente degli Amici della Valletta, a testimoniare il sostegno e l’apprezzamento per l’impegno dell’associazione nella promozione dello sport e della comunità.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro, Marco Ciceri, che ha sottolineato con entusiasmo l’importanza della scelta del Comune di destinare una sede così rappresentativa a realtà impegnate nella tutela e nella valorizzazione del territorio.

La serata ha visto inoltre la partecipazione della Federazione Ciclistica Italiana, rappresentata da Stefano Pedrinazzi (Presidente FCI Lombardia) e Alessandro Bonacina (Presidente FCI Lecco), che hanno sottolineato il valore sportivo e sociale dell’ASD Torrevilla Bike.

Momento speciale con il CT della Nazionale MTB, Mirco Celestino, che ha celebrato i numerosi successi del Team KTM Protek Elettrosystem e ha ricordato il prezioso percorso di collaborazione e crescita condiviso nel tempo.

Numerosi gli sponsor presenti, a testimonianza concreta dell’affetto e della fiducia che da anni sostengono il nostro progetto, riconoscendo entusiasmo, costanza e dedizione.

“Siamo felicissimi di vedere così tanti soci e amici – ha dichiarato Fabrizio Pirovano, fondatore di Torrevilla Bike – Questa nuova sede arriva nel momento ideale per ritrovarci, confrontarci, progettare serate ed eventi e prepararci al meglio alla stagione 2026. Una partecipazione così calorosa di autorità, sponsor e soci ci riempie di grande emozione ed è un riconoscimento tangibile del lavoro svolto sul territorio, nelle gare e nelle attività escursionistiche. La nostra forza sta nel crederci insieme”.

La serata è stata condotta con professionalità dall’amico Fabio Balbi. Il delizioso catering, molto apprezzato da tutti, è stato curato da Paolo Sala Bakery di Viganò.

“Si apre così un nuovo capitolo per Torrevilla Bike: più energia, più spazio per condividere esperienze e passioni, e tanta voglia di pedalare insieme verso nuovi traguardi” conclude Pirovano.