Moto. Alessandro Lora è campione europeo alla Mini Bike Championship 2025

La consacrazione è arrivata ieri, domenica, in Ungheria

Alessandro Lora, in arte AleGas48, ha vinto il terzo campionato europeo consecutivo

CALCO – Alessandro Lora si laurea campione europeo all’European Mini Bke Championship 2025, categoria Ohvale 190. La consacrazione è arrivata ieri, domenica 3 agosto, in Ungheria, precisamente all’impianto Black Star Speedway di Visonta a circa 1.200 chilometri da casa.

Una vittoria all’Europeo, la terza in tre anni, arrivata al termine di una gara praticamente perfetta con il giovane talento brianzolo capace di gestire, anche con la testa, la competizione.

“Siamo arrivati giovedì a Visonta dopo un lungo viaggio in auto e abbiamo iniziato subito a provare, riscontrando alcune problemi con la messa a punto delle sospensioni” racconta, raggiante, papà Marco. Le prove libere di venerdì, strutturate in tre turni da un quarto d’ora ciascuna, hanno permesso al team di AleGas48 (FRT by M&M) di tarare l’assetto giusto per affrontare le qualifiche e le gare con la miglior moto possibile.

“Alessandro ha mostrato di essere molto in forma, arrivando secondo in qualifica 1 e guadagnando la pole position in qualifica 2”. Una posizione di testa mantenuta anche in gara 1 e gara 2, chiudendo la giornata di sabato con il miglior risultato possibile.

Le incertezze meteo hanno contraddistinto la domenica con il warm up effettuato sul bagnato e il posticipo dell’inizio della gara per permettere alla pista di asciugarsi. “Alessandro ha gestito la situazione, effettuando una gara conservativa. Non aveva bisogno di spingere perché aveva già collezionato dieci punti di distacco dal secondo. Ha preferito non rischiare una caduta, chiudendo al terzo posto, garantendosi allo stesso modo la vittoria del campionato europeo”.

Una medaglia d’oro che arriva per il terzo anno di fila, riempiendo di orgoglio i tanti fans e ripagando Alessandro e la famiglia per i tanti sforzi fatti per portare avanti questo sogno. “Siamo molto contenti perché l’Italia è riuscita a vincere anche questa volta, grazie anche al contributo di Alessandro, il trofeo delle Nazioni. Vogliamo ringraziare il moto club Merate, a cui Ale è associato, gli sponsor e tutte le persone che ci seguono e ci danno una mano. Abbiamo concluso la stagione nel migliore dei modi”.