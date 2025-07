Moto. Alessandro Lora vince a Modena ed è secondo al Civ Junior

Gara da incorniciare per il giovanissimo pilota calchese domenica scorsa a Modena

CALCO – Prima vittoria, dopo tre secondi posti consecutivi, per Alessandro Lora, il giovanissimo pilota calchese in gara al Civ, campionato italiano velocità Junior 2025, categoria Ohvale 190 (minigpItalian series 190).

Domenica infatti Lora, tesserato al Moto Club di Merate, ha vinto al circuito di Modena. Una gara bella e avvincente, ricca di staccate e sorpassi, arrivata a coronare un fine settimana intenso in cui il giovane calchese aveva già fatto capire di essere in ottima forma.

“Siamo arrivati a Modena venerdì e faceva caldissimo. Alessandro ha provato diversi assetti della moto e ha corso subito molto veloce” racconta papà Marco, al suo fianco in tutte le trasferte lungo lo Stivale. “Sabato in qualifica 1 è arrivato secondo, così come alla super pole, girando a una super velocità”.

Le belle sensazioni provate in qualifica hanno trovato conferma domenica in pista. “Ha dominato la gara 1, chiudendo al secondo posto perdendo la volata finale per 28 millesimi”. In gara 2 però non ci sono stati rivali. Tra staccate e sorpassi, AleGas48, questo il soprannome nel settore, ha tenuto saldamente le redini della competizione, chiudendo al primo posto.

“E’ la prima vittoria dell’anno al Civ. Un oro che arriva dopo tre secondi posti consecutivi e una pole position. Siamo contentissimi, anche perché ora il campionato è completamente riaperto visto che Ale è solo a un punto di distanza dal primo classificato”.

Lo sguardo è però già rivolto al futuro. Dopo una settimana di vacanza con i nonni, Alessandro tornerà ad allenarsi in pista in vista del campionato europeo in Ungheria. “L’obiettivo, ovviamente, è quello di riuscire a fare bene anche là” conclude soddisfatto papà Marco.

D’obbligo i ringraziamenti al team FRT by M&M, agli sponsor e a tutte le persone che contribuiscono al sogno di AleGas48.