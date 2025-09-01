Moto. Alessandro Lora vince anche a Viterbo ed è primo in classifica al Civ Ohvale 190

Altra gara da incorniciare per la giovane promessa del motociclismo calchese

Ora manca solo l’ultima tappa per la vittoria del campionato italiano con la speranza di poter andare alla World Series a Valencia

CALCO – Altri due podi e un primo posto in classifica generale che lascia ben sperare in vista della World Series di Valencia. E’ stata una domenica da incorniciare quella di ieri, 31 agosto, per la giovane promessa del motociclismo Alessandro Lora, impegnato a Viterbo nella pentultima tappa del Civ, campionato italiano velocità, categoria Ohvale 190.

Il pilota calchese, 13 anni compiuti durante l’estate, tesserato al Moto Club Merate, è riuscito a mettere in mostra, ancora una volta, tutto il proprio talento, la propria determinazione e la capacità di mantenere alta la concentrazione.

“Siamo arrivati a Viterbo giovedì sera e venerdì Ale ha iniziato a provare la moto con diversi assetti e gomme per testare la performance” racconta papà Marco con orgoglio. “Sabato il tempo era incerto e Ale al termine delle qualifiche si è piazzato al secondo posto e al quarto nellla sprint race. Sapevamo che domenica sarebbe tornato il sole e ci siamo preparati con un assetto da asciutto”.

Il lavoro minuzioso e attento è stato ripagato. “In gara 1 Ale è partito bene, posizionandosi al terzo posto alla prima curva e riuscendo poi a portarsi in testa alla gara fino a che è stato raggiunto dal secondo dando vita a una bella battaglia fino al traguardo”. La vittoria è andata all’inseguitore, Filippo Balestrero, ma il copione si è rovesciato in gara 2 quando Alessandro, dopo una bellissima battaglia a colpi di accelerate, ha chiuso al primo posto la competizione riuscendo anche a conquistare la testa della classifica generale a due punti dal secondo (Balestrero).

I punti conquistati hanno alzato ancora di più il morale in casa FRT by M e M in vista dell’ultima tappa del campionato a Varano. “I primi due piloti in classifica potranno andare alla World Series a Valencia, gareggiando con tutti i migliori al mondo e mettendosi in vetrina. Sarebbe bello andarci perché sarebbe una bella esperienza di confronto con gli altri piloti del mondo”. In attesa di vedere se il sogno diventerà realtà (a Varano sono sul piatto 50 punti e il distacco di Lora dal terzo classificato è attualmente di 34 punti), Alessandro potrà però approfittare della ghiotta occasione a lui riservata da Ohvale di poter accedere a box e conoscere i campioni della moto Gp in occasione del gran premio di Misano.