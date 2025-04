Moto. Il calchese AleGas48 pronto al debutto in Ohvale 190: “Puntiamo al mondiale a Valencia”

Alessandro Lora, 12 anni, al debutto nella nuova categoria al campionato italiano velocità junior

Primo appuntamento domenica 4 maggio all’autodromo dell’Umbria: “Le aspettative sono alte”

CALCO – “Le aspettative sono alte. Puntiamo ad arrivare nei primi tre in campionato così da accedere alla finale del mondiale a Valencia”. Non nasconde obiettivi e speranze Marco, papà del giovanissimo campione di motociclismo Alessandro Lora, conosciuto nel settore con il soprannome di AleGas48.

13 anni da compiere a luglio, la promessa brianzola delle due ruote sarà impegnato quest’anno nel campionato italiano velocità (Civ) junior nella categoria Ohvale 190 (minigpItalian series 190).

Un salto di categoria (nel 2024 aveva gareggiato nell’Ohvale 140) accolto con euforia e determinazione a Calco, dove abita il giovane sportivo tesserato al Moto Club Merate.

“Possiamo contare sempre sullo stesso team, FRT by M&M, avendo quindi gli stessi riferimenti, le conoscenze e le abitudini di prima. Puntiamo alla finale del mondiale riservata ai primi tre piloti classificati nei campionati delle singole nazioni. La gara sarà a Valencia in concomitanza con la competizione della moto Gp, utilizzando però il circuito a fianco più piccolino. Sarebbe un’ottima occasione e anche una bella vetrina per Ale”.

Lo sguardo torna però ora sul presente intessuto dei tanti preparativi necessari per arrivare pronti al primo appuntamento con il campionato fissato per domenica 4 maggio a Magione all’autodromo dell’Umbria. Seguiranno le gare a Ortona (18 maggio), Modena (6 luglio), Viterbo (31 agosto) e Varano (28 settembre).

Sfide importanti che richiederanno tante fatiche, anche economiche. Da qui l’appello per la ricerca di nuovi sponsor per contribuire alle spese crescenti dovute al passaggio di categoria di Alessandro. “Chiunque voglia darci una mano, è il benvenuto” conclude papà Marco.

Da segnalare infine la partecipazione di AleGas48 lunedì 7 aprile alla manifestazione dell’associazione sportiva Bro Racing asd al circuito di Varano de’ Melegari. L’iniziativa è volta a promuovere lo sport com aggregazione e divertimento.