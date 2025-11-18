MotoMini World Series: Alessandro Lora è sesto ai mondiali di Valencia

Alessandro Lora era uno dei due piloti che rappresentava l’Italia nella sua categoria alla World Series di Valencia

“Tanta soddisfazione per esserci stati e tanto lavoro da fare ancora” dichiara papà Marco con lo sguardo già proiettato al prossimo campionato con il passaggio di categoria

CALCO – “Ci siamo fatti valere, anche se abbiamo constatato che c’è ancora da lavorare perchè il primo in classifica era molto forte, ma siamo contenti così”. C’è tanta soddisfazione nelle parole di Marco, papà di Alessandro Lora, motociclista di soli 13 anni, residente a Calco, che si è classificato al sesto posto alla World Series andata in scena nei giorni scorsi a Valencia.

Rappresentante dell’Italia insieme a Filippo Balestrero nella FIM MotoMini World Series Ohvale 190, Alessandro, conosciuto nel mondo motociclistico con il soprannome di AleGas48, ha sfoggiato anche nella gara internazionale la grinta e la determinazione messe in mostra durante il campionato italiano velocità.

Durante le qualifiche non è passata inosservata la sua stoffa anche se una caduta, rimediata durante un sorpasso in gara 2, ha compromesso il piazzamento finale. Lora si è dovuto infatti accontentare di un sesto posto (la vittoria nella categoria è andata al cinese Shengbo Sun).

“Da certi punti di vista è un peccato, perché avremmo potuto almeno raggiungere la terza posizione, salendo sul podio. Ma va benissimo così, è stata un’ottima esperienza” rimarca papà Marco, al suo fianco anche nella trasferta spagnola. “Vogliamo rivolgere un grande grazie agli sponsor, al Moto Club Merate ( a cui Alessandro è tesserato) e a tutte le persone che ci hanno seguito dall’Italia”.

Archiviato il mondiale, è già tempo di pensare al prossimo anno, quando AleGas48 passerà di categoria passando alla 250 cilindrata con cerchi da 17 pollici.