Mountain bike. Leonardo Paez porta il titolo mondiale a Missaglia

Missaglia festeggia la vittoria del ciclista colombiano

Paez corre con la maglia del team Giant-Liv Polimedical di Missaglia

MISSAGLIA – Il team Giant-Liv Polimedical di Missaglia festeggia il prestigioso titolo mondiale di Hector Leonardo Paez. Si è disputato domenica a Grachen, in Svizzera, il mondiale Marathon XCM per la categoria elite maschile e femminile. Un tracciato lungo 95 Km con un’ascesa di 4.000 metri, un percorso sicuramente differente da quello dei precedenti mondiali in cui l’asfalto si alternava a single track tecnici.

La strategia di Paez è stata quella di utilizzare la Full Anthem 29” di Giant: questa scelta si è dimostrata vincente perché ha permesso a Paez di essere ancora più performante.

Hector Leonardo Paez, nato il 10 luglio 1982 e tesserato per il team italiano con sede a Missaglia Giant Liv Polimedical, ha vinto il mondiale conquistando con immensa gioia la maglia iridata.

“Sono felice, non riesco ancora a crederci. Finalmente posso indossare la maglia che inseguo da anni! Mi sono sentito molto bene in generale durante questa stagione e anche in gara domenica, ero il Leone Paez che non molla mai! – ha detto Paez -. Ora sento la responsabilità di questa maglia importante che dedico alla Colombia, ma anche all’Italia dove sono cresciuto agonisticamente! Un grazie alla mia famiglia, al mio team e a tutti quelli che mi supportano”.

“Siamo orgogliosi di poter vivere così da vicino una vittoria tanto cercata e tanto sentita – dicono dal team -. Leo la rincorreva da parecchi anni, si è sempre avvicinato facendo ottimi risultati. Ha vinto 6 volte la Sella Ronda Hero, ha ottenuto numerose vittorie di spicco in diversi campionati nazionali e in gare internazionali come l’Alpen Tour. Nel suo palmarès mancavano proprio la medaglia d’oro del mondiale e la maglia iridata, che ora ha ottenuto con impegno, passione e sacrificio”.