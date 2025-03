Mtb. Agli Internazionali d’Italia, Federico Brafa fa il bis ed Ettore Fabbro argento

Braida, Giangrasso e Bassignana sul podio

“Federico ed Ettore hanno dominato, le ragazze si sono battute con le migliori”

SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) – Pioggia, fango e adrenalina: a San Zeno di Montagna prende il via la prima tappa degli Internazionali d’Italia, e il team Ktm Protek Elettrosystem è subito protagonista. Le KTM Scarp Evo III, equipaggiate con pneumatici Schwalbe Racing Ray 29 x 2.25, sono pronte ad affrontare il difficile e insidioso percorso della tappa veronese.

Federico Brafa ed Ettore Fabbro partono in prima fila, decisi a lasciare il segno. Dopo un primo giro decisivo, hanno già accumulato 20 secondi di vantaggio sugli inseguitori, con il distacco che cresce man mano che il tempo di gara avanza. Al traguardo, è Brafa a trionfare, mentre Fabbro chiude al secondo posto: una doppietta che consente a Federico di conquistare anche la maglia di leader del circuito.

Nella gara femminile, Lucrezia Braida tra le Open ed Elisa Giangrasso tra le Junior, alla sua prima gara con Ktm Protek Elettrosystem, affrontano con grande determinazione un terreno reso ancora più insidioso dalla pioggia. Entrambe conquistano il 4° posto, mettendo in mostra grinta e carattere.

Sotto una pioggia battente, Gioele Bertolini, Emanuele Bocchio Vega, Fabio Bassignana, Matteo Siffredi e Giulio Peruzzo danno il massimo tra gli Open. Nonostante le condizioni proibitive, tutti combattono per conquistare un piazzamento di prestigio. Fabio chiude al 4° posto tra gli Under 23, seguito da Matteo (8°) e Giulio (12°), mentre Emanuele si piazza 13°. Peccato per Gioele, costretto al ritiro a causa di un problema alla schiena.

“Siamo molto soddisfatti. Federico ed Ettore hanno dominato, le ragazze si sono battute con le migliori, e gli Open hanno dato il massimo in condizioni davvero difficili. Un grande applauso allo staff, Valentina, Davide, Mattia, Andrea e Claudio, che ha svolto un lavoro straordinario nonostante il maltempo. Il nostro meccanico Alberto ha preparato le KTM Scarp in modo impeccabile. Un sincero grazie agli sponsor per il loro supporto. Insieme stiamo costruendo qualcosa di davvero importante. La stagione è appena iniziata e noi ci siamo! “conclude Fabrizio Pirovano.