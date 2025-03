Mtb. Federico Brafa secondo posto in Svizzera

Buoni risultati per i bikers della Ktm Protek Elettrosystem hannalla Tamaro Cup, tappa della Swiss Cup

Rovelli: “I ragazzi hanno dimostrato grande carattere”

SVIZZERA – Trasferta elvetica per la Ktm Protek Elettrosystem, impegnata nella storica e temuta Tamaro Cup, tappa della Swiss Cup. Il meteo è stato implacabile: pioggia incessante, temperature gelide e un terreno trasformato in un vero e proprio pantano, al limite della praticabilità. Tuttavia, i bikers non si sono lasciati intimorire e hanno affrontato la sfida con grinta e determinazione.

I primi a scendere in pista sono stati gli Junior. Dopo i successi nelle gare italiane, Ettore Fabbro e Federico Brafa sapevano di dover affrontare un percorso impegnativo e avversari molto agguerriti. La partenza è stata positiva per entrambi: Ettore si è subito inserito nel gruppo di testa, mentre Federico, inizialmente leggermente indietro, ha dato vita a una rimonta straordinaria. Giro dopo giro, ha guadagnato posizioni, riuscendo a conquistare un fantastico secondo posto, mentre Ettore ha chiuso all’ottavo posto, confermando ancora una volta il suo livello tra i migliori.

Nella categoria Under 23 maschile, Fabio Bassignana, Matteo Siffredi e Giulio Peruzzo hanno dato il massimo in una gara decisiva per la qualificazione alla Coppa del Mondo. Bassignana ha affrontato con tenacia il fango e le difficoltà del percorso, chiudendo in ventesima posizione. Sfortunatamente, Siffredi è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico, mentre Peruzzo è stato vittima di una caduta su una discesa particolarmente insidiosa, riportando una forte botta alla coscia che ha reso necessario l’abbandono della gara.

Tra le Under 23 femminili, Lucrezia Braida ha corso con grande determinazione, mantenendo un ritmo costante e ottenendo un solido undicesimo posto, a pochi centesimi dalla Top 10.

Ultimi a scendere in pista sono stati gli Elite, con Gioele Bertolini ed Emanuele Bocchio Vega pronti ad affrontare un terreno particolarmente difficile. Nonostante i dolori alla spalla, Bertolini ha mostrato grande tenacia, stringendo i denti fino al traguardo e conquistando la diciottesima posizione. Subito dietro di lui, in ventiduesima posizione, si è piazzato Bocchio Vega.

Tra le Junior, Elisa Giangrasso è stata costretta a rinunciare all’ultimo momento: un malessere l’ha fermata proprio il giorno della sua prima gara internazionale.

Il Direttore Sportivo Enrico Rovelli ha commentato così la trasferta: “Percorso al limite della praticabilità, ma i ragazzi hanno dimostrato grande carattere. Federico sta confermando il suo valore, Ettore ha lottato nonostante il fango che bloccava la ruota posteriore. Lo staff ha fatto un lavoro eccezionale per mettere gli atleti nelle migliori condizioni. È stato un ottimo inizio di stagione, siamo stati protagonisti in ogni gara. Ora un po’ di riposo, poi si torna a gareggiare”.