Mtb. Raduno all’Isola d’Elba per definire la stagione 2025

E’ stata presentata anche la nuova Ktm Scarp Exonic

“Questi giorni all’Elba sono serviti ai ragazzi per allenarsi e passare del tempo assieme”

MONTICELLO BRIANZA – L’Isola d’Elba ha accolto gli atleti e lo staff del Ktm Protek Elettrosystem per il consueto raduno, durante il quale sono stati definiti i programmi della stagione e presentati la nuova maglia e la Ktm Scarp Exonic. Sono stati 4 giorni di allenamenti, foto e riprese video per un docu-film sull’isola e sugli atleti, pedalando tra i panoramici ed iconici sentieri a strapiombo sul mare.

E’ stato un momento importante per settare al meglio la nuova Ktm Scarp Exonic e i suoi componenti montati sulla bici in dotazione agli atleti Ktm Protek Elettrosystem: ruote e manubri Fsa, Pneuomatici Schwalbe, pedali e reggisella Campa Bros, dischi e freni e pastiglie Galfer, selle San Marco, borracce e portaborracce, Elite. L’abbigliamento Rosti è stato apprezzato dai bikers, così come le nuove scarpe Dmt. Il casco Limar garantisce massima sicurezza e comfort.

Il Team, che sarà Uci Team, per il decimo anno consecutivo, è composto da atleti affermati e conosciuti che sono abituati a gareggiare nelle competizioni più impegnative ed importanti. I bikers saranno impegnati nelle gare di Coppa del Mondo, Continental Series oltre ai due circuiti italiani, Italia Bike Cup e Internazionali d’Italia.

Nel roster del Team le conferme di:

GIOELE BERTOLINI (Elite): già Campione Europeo Under 23, più volte Campione Italiano e vincitore delle maglie di leader 2024 nei due circuiti italiani, Italia Bike Cup ed Internazionali d’Italia.

GIORGIA MARCHET (Elite): già Campionessa Italiana Under 23, unica italiana vincitrice di una prova di Coppa del Mondo, nel 2024 fa sue le due maglie di leader nei due circuiti italiani, Italia Bike Cup ed Internazionali d’Italia.

FABIO BASSIGNANA (Under 23): bronzo al Campionato Italiano 2024, più volte convocato in Nazionale, vincitore delle maglie di leader 2024 nei due circuiti italiani, Italia Bike Cup ed Internazionali d’Italia. Già Campione Italiano Allievi.

ETTORE FABBRO (Junior): nel 2024, al suo primo anno tra gli Junior, una vittoria, 4 medaglie di bronzo e la convocazione in Nazionale.

FEDERICO BRAFA (Junior): vice Campione Italiano 2024, due volte sul podio, Campione Italiano XCC 2023.

Tra i nuovi arrivi:

LUCREZIA BRAIDA (Under 23): diverse vittorie in carriera, più volte in maglia Azzurra.

EMANUELE BOCCHIO VEGA (Elite): Campione Italiano Under 23, ha vestito in diverse occasioni la maglia della Nazionale Italiana.

GIULIO PERUZZO (Under 23): nel 2024 Campione Italiano Junior, 5 vittorie in gare Internazionali ed ottavo posto al Campionato del Mondo.

MATTEO SIFFREDI (Under 23): Vice Campione Italiano 2024, già Campione Italiano Junior, vincitore di 2 gare Junior Series, Nazionale Azzurro.

Rimane invariato il collaudato ed affiatato staff:

VALENTINA MILESI – Team Manager

ENRICO ROVELLI – Direttore Sportivo

ALBERTO MILESI e DAVIDE COLOMBO – Meccanici

ANDREA IACOBACCI e MATTIA BERETTA – Logistica

FABRIZIO PIROVANO – Responsabile marketing

Il team Ktm Protek Elettrosystem ringrazia tutti gli sponsor che rendono possibile proseguire un’avventura che dura da quasi 40 anni: KTM Bike Industries, Protek – controtelai a scomparsa, Elettrosystem srl – impianti elettrici industriali, Emmestampi – non solo stampi, BBBIke – negozio di bici a Forlì ed online, Mida Logistic – carrelli elevatori, Mida doors – portoni industriali, Ciclo Promo Components spa – distributore di prestigiosi marchi nel settore del ciclismo, Topeak – utensili per la manutenzione della bici, Tubolight – inserti leggeri e duraturi, DF Sport Specialist – abbigliamento ed accessori per lo sport, Bicimania – ampia gamma di bici, Kreal Infissi, Costruzioni Sassella, nuovo, ristrutturazione, sia civile sia industriale, CAB Polidiagnostico – 500 medici al tuo servizio, Sprayke – prodotti per la pulizia e la manutenzione della bici, ProAction – integratori, Elite, rulli, borracce e portaborracce, Nuzzi Design – industrial design for bike, Com.Steel spa – commercio materiale ferroso, Penati Auto – concessionarie auto, Sesana Assicurazioni, Bike.0 – manutenzione bici a Pescate, Segheria Car.At., Beretta Salumi, Wuber – würstel, Transenne.net, produzione, vendita e noleggio di transenne ed accessori per eventi.

Inoltre, per la permanenza sull’Isola d’Elba, il team ringrazia VisitElba per l’ospitalità e Zampediverse, che ha realizzato il docu-film, che vedrà la luce a breve.

“Siamo pronti per la nuova stagione, questi giorni all’Elba sono serviti ai ragazzi per allenarsi e passare del tempo assieme, scambiarsi opinioni sul materiale ed assieme trovare il miglior assetto per la Ktm Scarp Exonic con cui gareggeranno nel 2025. Sono un gruppo ben assortito e con potenzialità e determinazione, ci prenderemo delle soddisfazioni. Esordio ufficiale a Verona. Grazie a tutti per il supporto” conclude Fabrizio Pirovano.