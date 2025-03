Mtb. Siffredi domina tra gli Under 23, Fabbro conquista la Junior

Vittorie, emozioni e sfide

MERATE – Campochiesa ha ospitato un’altra entusiasmante edizione della Coppa Città di Albenga, seconda tappa del circuito Italia Bike Cup. Il tracciato, con alcune modifiche rispetto alle edizioni precedenti, ha reso la gara ancora più tecnica ed emozionante, aumentando il coinvolgimento e lo spettacolo per il pubblico.

La competizione si apre con la categoria Junior, dove Federico Brafa difende la maglia di leader, affiancato dal compagno Ettore Fabbro. Fin dalle prime pedalate, i ragazzi sono protagonisti, rispondendo con determinazione agli attacchi degli avversari. L’ultimo giro è mozzafiato: Ettore resiste all’affondo di un rivale e, con una stoccata decisa, rilancia la sua corsa, tagliando il traguardo a braccia alzate. Federico, purtroppo, perde il momento decisivo e chiude al quarto posto. Cambia la leadership: la maglia di leader resta in casa Ktm Protek Elettrosystem, ma ora è sulle spalle di Ettore Fabbro.

Nella categoria Under 23, tutti gli occhi sono puntati sul leader del circuito, Matteo Siffredi, affiancato da Fabio Bassignana e Giulio Peruzzo. Fin dal primo giro, Matteo impone il suo ritmo, formando un drappello con altri quattro biker. A due tornate dal termine, lui e lo svizzero Maxime Lhome si giocano il tutto per tutto: attacchi, contro-attacchi e, infine, la stoccata decisiva di Matteo, che trionfa in sella alla sua Ktm Scarp. Fabio Bassignana, appesantito dalla dura preparazione della settimana, chiude un ottimo quinto posto, mentre Giulio Peruzzo si piazza al sesto.

Purtroppo, una brutta sorpresa per Giorgia Marchet, che durante le prove è caduta a causa di una disattenzione e del terreno insidioso. Inizialmente sembrava non essere nulla di grave, ma la diagnosi è stata severa: rottura della caviglia e necessità di un intervento chirurgico. L’operazione è riuscita, e ora Giorgia è concentrata sul lungo percorso di recupero.

Nel frattempo, Lucrezia Braida prende il testimone per difendere i colori arancioneri. Pur non essendo al massimo della forma, gestisce con saggezza la gara e lotta con grande determinazione, conquistando un ottimo sesto posto tra le Under 23.

La gara regina, l’Open Maschile, vanta un parterre da brividi: il leggendario Nino Schurter, il Campione Europeo, il Campione Italiano e numerosi altri top rider. Gioele Bertolini ed Emanuele Bocchio Vega partono in difficoltà, ma recuperano posizioni durante la gara. Sebbene non riescano a raggiungere la vetta, chiudono rispettivamente al 17° e 18° posto, dimostrando grande tenacia e determinazione.

“Un weekend dolce-amaro. La gioia per le vittorie di Ettore e Matteo è offuscata dall’infortunio di Giorgia. A lei va il nostro più grande in bocca al lupo per una pronta guarigione, ma siamo certi che tornerà più forte di prima. I nostri biker hanno dato il massimo, dimostrando grinta e carattere. La stagione è iniziata nel modo giusto, c’è grande affiatamento e i risultati arriveranno” conclude Enrico Rovelli, Direttore Sportivo.