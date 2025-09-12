Mtb. Team Relay. Ettore Fabbro chiude d’argento ai Mondiali

Ettore taglia il traguardo in seconda posizione in sella alla sua Ktm Scarp Exonic Evo

“Sono davvero soddisfatto della mia prestazione”

Il friulano Ettore Fabbro si conferma staffettista decisivo: come agli Europei, anche ai Mondiali di Crans Montana (Vallese, Svizzera) è stato scelto come ultimo frazionista del Team Relay azzurro.

La gara ha seguito uno schema già visto agli Europei: partenza fulminea degli azzurri con Zanotti e Paccagnella, seguita da una gestione impeccabile del vantaggio da parte delle ragazze Berta, Ferri e Corvi. È stata la valtellinese a passare il testimone a Ettore con pochi secondi di margine sull’élite francese Dubau.

Il friulano parte deciso e resiste al primo attacco del transalpino, ma a metà giro è costretto a cedere la testa della corsa, concentrandosi poi su una difesa lucida della seconda posizione. Alle sue spalle incombe il beniamino di casa: il leggendario pluricampione del mondo Nino Schurter.

Con grande carattere, Ettore taglia il traguardo in seconda posizione in sella alla sua Ktm Scarp Exonic Evo, accolto dagli applausi dei compagni di squadra, dello staff della nazionale e dei tecnici Ktm Protek Elettrosystem, presenti per sostenere i cinque atleti del team.

“Sono davvero soddisfatto della mia prestazione. Sapevo che sarebbe stato difficile tenere testa al campione francese, ma ho dato tutto quello che avevo. Nella seconda parte di gara ho gestito al meglio il vantaggio su Nino Schurter, una vera leggenda della mountain bike. Un grande grazie a tutti per il tifo, alla Nazionale e al mio team per il supporto e l’assistenza!” conclude Ettore Fabbro.