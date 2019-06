Nobili manda in estasi la Polisportiva 2B. I gialloblù sono in 1^Categoria

Dopo il 2-2 dell’andata basta l’1-1 contro l’HF Calcio per il salto di categoria

La formazione di Brivio ottiene la seconda promozione in tre anni

BRIVIO – E’ festa grande in casa Polisportiva 2B. I ragazzi di mister Torri superano anche il quarto turno playoff e ottengono così una storica promozione in 1^Categoria.

Per la giovane società di Brivio si tratta di un risultato di grandissimo prestigio, basti pensare che la prima promozione dalla 2^ alle 3^Categoria risale a solo due stagioni fa. In tre campionati dunque la Polisportiva 2B è riuscita a scalare ben due gradini e ora può meritatamente festeggiare un risultato frutto del lavoro e della programmazione.

Decisiva per la conquista del quarto turno playoff è stato l’1-1 ottenuto sul sintetico di Casatenono contro i comaschi dell’HF Calcio. Per i gialloblù ad andare a segno è stato Nobili, in gol nel finale della prima frazione di gioco, dopo che gli ospitini erano riusciti a portarsi in vantaggio.

Nella ripresa Villa e compagni, forti delle due reti segnate all’andata in trasferta, hanno poi deciso di amministrare il pareggio riuscendo a non correre mai particolari rischi. Il gol in più realizzato fuori casa premia così la Polisportiva 2B, che l’anno prossimo farà dunque il proprio esordio in 1^Categoria per continuare a stupire.